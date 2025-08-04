日本自駕遊注意！這些揸車習慣全屬違規　離車未做一動作恐被罰

旅遊旺季來臨，許多人選擇赴日本自駕遊深入當地。然而，因日本為右駕、道路設計不同，導致時常有誤闖單行道、停車不當，甚至發生事故等問題。日本汽車媒體「WEB CARTOP」特別分享日常生活中看起來「沒什麼大不了」，實際卻大大違規的NG行為。



以下整理出5項容易忽略的行為，供即將赴日自駕的旅客參考：（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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一、紅燈等待時交換司機 屬違規行為

長途開車容易疲勞，不少人會選擇在紅燈等待或塞車時，快速交換駕駛。不過即使車輛未移動，只要司機交接未在「完全安全並正確停妥」的情況下進行，仍可能挨罰。正確作法應是將車輛停在路邊停車區，確認車輛完全靜止、拉手煞車後，再進行換人駕駛。

二、將手機架或飲料架固定於擋風玻璃 恐遮擋視線被罰

為了方便導航或放置飲品，許多駕駛會在擋風玻璃上裝設手機架、杯架等配件。然而一旦影響駕駛視線，就有可能違法。日本警方對此執法嚴格，曾有民眾因擋風玻璃上裝了大型導航架被攔查。建議將手機架固定於中控台，且務必不遮蔽駕駛視野。

三、戴著耳機開車也屬違規

在開車時配戴耳機聽音樂，可能是部份人的習慣，但在日本，這也可能觸犯法律，特別是當耳機音量過大、導致聽不到車外警示聲響時，更屬明確違規。因此赴日自駕時，建議避免配戴耳機，以免被罰又影響行車安全。

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四、暫時離車卻未熄火、拔鑰匙 罰單找上門

在便利店買個飲料、到自動販賣機投幣，短短一兩分鐘內離開車子時，有些人會圖方便把車鑰匙留著，甚至讓引擎持續運轉。即使是短時間，只要人離開車輛而未採取「停妥」的動作，就可能違規。

五、過度疲勞仍上路 可能吊銷駕照

「日本道路交通法」第66條明定，駕駛人若因過勞、疾病、藥物影響等無法正常駕駛的狀況，仍執意開車上路，即屬違法。若警方認定駕駛處於反應遲緩、無法集中等狀態，可能直接以「過勞駕駛」處分。因此若長途駕駛感覺疲倦，務必適時休息，切勿硬撐上路。

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雖然這些違規行為在不少國家見怪不怪，甚至不會特別取締，但在日本，自駕相關法規嚴謹且執法明確。為了安全出行與避免不必要的麻煩，建議在赴日自駕前，花點時間熟讀當地交通規則，養成確實停車、注意視線與安全的好習慣。

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