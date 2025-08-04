台灣廚師示範港式叉燒炒蛋　2步驟震驚香港人：港式是指基隆港嗎?

叉燒炒蛋一直是香港的經典菜式之一，也吸引到來自世界各地的廚師爭相模仿及研製港式叉燒炒蛋的做法。近日就有位台灣的廚師網紅，上傳一則製作港式叉燒炒蛋的影片，引來極多香港人留言回覆，並指其不是正宗的港式叉燒炒蛋，「恕我不接受這是港式，你這個最多算是Hank式叉燒炒蛋」。



廚師漢克 HANK Cheng Facebook截圖

近日有位台灣的廚師網紅「廚師漢克 HANK Cheng」，上傳一則製作港式叉燒炒蛋的影片，影片中他將炒蛋及叉燒分開烹調，先將蛋中加入些許油、鹽，以及豆漿打發，接著開火先炒叉燒，加入蔥花翻獲幾次後便出鍋，其後便開始炒蛋，將蛋液在鍋中攪拌及「滑蛋」，試圖將雞蛋外圍的蛋炒熟，保留中間滑嫩半生熟的狀態，就直接出鍋，將本身已烹調的叉燒及蔥花放在炒蛋上面，便完成了這道叉燒炒蛋的菜式。

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很多香港網民對這位廚師的港式叉燒炒蛋的煮法甚表驚訝，事件也被轉載到連登討論區，許多香港網民認為該叉燒炒蛋並不正宗，「我是香港人，我未見過這種叉燒炒蛋」、「港式是指基隆港嗎？」、「恕我不接受這是港式，叉燒必須放進雞蛋一齊炒才算是港式，你這個最多算是Hank式叉燒炒蛋」、「這絕對不是港式，1. 不會加豆漿，2. 叉燒和蛋一起炒」、「這只是叉燒撈蛋！連叉燒炒蛋都不是！」、「假如我說要煮台式鹽酥雞，然後拿雞肉去蒸，硬要說是台式，就像你的港式叉燒炒蛋一樣」、「作為香港人嘅我又見識到新嘢」。

廚師漢克 HANK Cheng （Facebook截圖）

面對許多網民留言抨擊菜式不夠地道，不算是香港正宗的叉燒炒蛋，該名網紅廚師亦在留言回覆網民，「好喔，你覺得不是它就不是」，同時亦有少部份網民支持樓主，「可惡！想吃」、「完全沒問題，港式顧名思義就是類似香港料理，有那個概念但不完全是。所以大家不妨多輕鬆一下。我個人會被料滑進去」、「大家不要想得太複雜，港式只係形式，香港嘅日式餐廳有幾多%真係日本料理？」未知是否引起太大爭議，該KOL及後更刪除該片段。

其實正宗的港式叉燒炒蛋又係點呢？有87萬訂閱人數的YouTube頻道《職人吹水》中的星星師傅，亦曾經在影片中教落2種不同的炒法。其中一條叉燒炒蛋的影片，星星師傅都是將煎香的叉燒出鍋，平鋪在已炒好的炒蛋上，與該台灣網紅的叉燒炒蛋做法如出一轍。

而另外一條影片「蝦仁叉燒炒蛋」，星星師傅製作的做法就截然不同，將切好的叉燒、烚熟好的蝦仁以及蔥花放在調味過的蛋液中，攪拌均勻後一併放入鍋中翻炒，跟香港大眾認知的炒法一樣。所以煮嘢食都是各施各法，最緊要是「好味」，大家又是否認同呢？