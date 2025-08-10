「韓國旅客最愛哪裡」惹熱議　香港VS台灣？網民1原因必選香港

不少台灣人到外地旅遊，都會選擇日本、韓國或新加坡等鄰近地區，而台灣近年來也成為其他國家的外遊首選，近日臉書專頁「韓網評論翻譯站」便貼出一篇受到韓國網友熱議的文章，文中詢問「香港和台灣相似卻又不同的兩個旅遊地點，其他人會更偏好哪個地方？」



臉書專頁「韓網評論翻譯站」日前貼出一篇翻譯自「theqoo」的文章，當中以「旅遊地點，香港 vs 台灣」為標題，表示香港和台灣不論在文化、民情抑或美食上都是看似相似，卻又有不同的地方，並進一步詢問若要選擇中華圈的旅遊地點：

「大家會更喜歡哪裡呢？」



「theqoo」有網友表示香港和台灣不論在文化、民情抑或美食上都是看似相似，卻又有不同。（AI生成圖片）

貼文一出，立刻引起韓國網友熱議，不少人在貼文底下大讚台灣美食、景色以及友善程度:

「台灣我只去過台中、高雄和墾丁，覺得很棒，之後還會再去」

「友善度方面的話，台灣以壓倒性優勢勝出」

「絕對是台灣，台灣的食物更合我的胃口，而且還可以看自然環境」。



【相關圖輯】點圖放大了解「搭飛機6大穿著禁忌」👇👇👇

+ 12

不過也有其他網友特別喜歡香港的夜景，並批評台灣多年前仇韓的氛圍，因此相比之下還是會選擇前往香港旅遊：

「香港+澳門最棒！台灣有點無聊，沒有什麼特色」

「因為台灣仇韓，所以沒有必要花自己的錢去，我這次會去香港」

「兩個都喜歡，但還是選香港…香港的夜景對我來說太震撼了」。



【相關圖輯】日本這個機場塞爆！遊客提早兩個半小時抵達 卻要跑步直奔登機門（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 5

延伸閱讀：

家寧遭起訴發聲再控男方劈腿 Andy反控「化妝跟濾鏡可騙人，金流去向無從掩蓋！」

獨／沈玉琳恐非外傳猛爆性肝炎？助理曝他新狀況「中午和老婆芽芽用餐」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】