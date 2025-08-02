日男謀殺21歲女大生肢解伴屍7年　被捕後冷血自曝：從小就想殺人

2025年5月的一天，埼玉警方原本只是例行調查一起盜竊案件。卻在嫌疑人家中，意外發現了一具人類頭骨和部分骨骸。經過DNA比對，他們震驚地確認：這具遺骸，屬於一位早在2018年失蹤的女大學生。



這樁案子像一塊冰封的屍體，被時間塵封了七年，直到那一刻，才重新浮出水面。而兇手，就住在遺骸上方的屋檐下，生活如常，出入如人。

他叫齋藤純，今年31歲，無業，平日裏與父母同住。據警方透露，他早已坦承謀殺一事，甚至毫無悔意：「我從小就想殺人。」——一個冰冷的句子，掀起了整個日本社會的恐懼和憤怒。

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一場「離家打工」的告別，其實是走向死亡的開始

故事要回溯到七年前的2018年1月。那時，受害人宮本果步年僅21歲，正在茨城縣某大學就讀。她是一個普通的女孩，喜歡繪畫、打網球，朋友圈不廣，但人緣不差，平日性格文靜、細膩。

某一天，她留下一張字條給家人，

「我要去外地做打工，店家有提供住宿。」



然後，她就像從人間蒸發一樣，再也沒有回來。

家人第一時間報了案，警方也介入調查，但沒有失蹤者的定位，沒有行蹤記錄，甚至連她的手機也聯繫不上。沒有目擊者，沒有遺留物，整起案件就像掉進深海，沒有任何迴音。

多年過去，這個女孩的名字逐漸淡出公眾視野，只在家人的心裏，成為一句始終無法解開的問號。

「一切是自願的」？這是一個兇手的說法

齋藤純與宮本的相識，是透過網絡社交平台。他在網路上偽裝成温柔、懂藝術的青年，逐漸取得了宮本的信任。根據警方初步調查，兩人是在2017年11月開始通信，聊天頻繁，甚至有些曖昧。但這段交流背後，隱藏的卻是齋藤早已準備好的「殺人計劃」。

他在案發前要求宮本拔掉手機SIM卡，藉口是「更專心相處」。又讓她寫下離家打工的紙條，用來打消家人的疑慮。這些安排，說明他不是一時衝動，而是蓄謀已久。

更令人心寒的是，齋藤在被捕後供稱：「我們是協商好的，她也願意。」他甚至在審訊中多次重複，

從小我就想殺人，現在只是完成了那個願望。

警方並未採信他的說法，因為一位冷靜、有組織、有家庭支持的年輕女性，幾乎不可能「自願被殺」。

而遺體的處理方式也排除了「温和」的可能性——齋藤在家中將宮本勒死後，進行了肢解，並將大部分遺骸藏匿在自宅，其中一些則丟棄於生活垃圾中。他的房間裏還存放着骨鋸、刀具，以及數本有關人體結構的書籍。他的房間，就是他的「練習室」。

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家中有屍體，父母卻毫無察覺？

這起案件中另一個令人難以置信的細節，是犯罪發生在與雙親同住的公寓中，而屍體就藏在家中長達七年。

齋藤的父親對警方表示，

「他平時很安靜，也不太出門。我們沒發現任何異樣。」



據鄰居回憶，齋藤是那種「見面會點頭打招呼的人」，甚至有些靦腆，穿着乾淨、舉止得體。他的房間雖上了鎖，還用木棍擋門，但沒人懷疑過什麼。

七年之間，他像一個徹底分裂的存在：門內，是殺人犯；門外，是普通青年。這一切的存在，幾乎像電影裏的設定。但它真實地發生了——就在城市的一角，公寓的某層，父母的屋檐下。

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破案只因一次盜竊

齋藤落網的直接原因，並非這樁命案，而是一宗小型盜竊案。

警方在5月中旬調查一起入室行竊案時，鎖定齋藤作為嫌疑人。當他們進入他在埼玉市大宮區的住所搜查時，赫然發現一具人類頭骨，以及包裹嚴密的骨骼殘片。隨後DNA比對，確認是早在2018年失蹤的宮本果步。

調查人員回憶，當他們打開櫃子那一刻，空氣裏瀰漫着奇異的沉默與詭異。一場被隱藏七年的殺人真相，就這樣被意外揭開。齋藤隨即被逮捕，並於6月16日以殺人罪正式移交審理。

警方也在現場發現另一具頭骨，經初步鑑定為醫用骨骼模型，疑似他從網絡購買，用作某種「收藏」。

日本社會的震驚：比小說還殘酷

這起案件震撼了日本社會。不是因為它的血腥，而是因為它的隱秘。七年時間，一個人就這樣藏着另一條生命的終點，照常生活，未曾被識破。

社交平台上不少日本網友留言，

「比小說還可怕。」

「不是一時衝動，是徹底的計劃。」

「這個人是徹頭徹尾的危險分子，早該被發現。」



也有評論指出，這起案件再次揭示出現代社會中對「孤獨個體」的忽視，以及家庭內部缺乏感知的嚴重後果。

【本文獲「日本這些事兒」授權轉載，微信公眾號：riben66666666】