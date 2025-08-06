香港寵物善終公司網傳燒錯屍　愛犬遺體被掉包+已火化！寵主:荒謬

很多人都把寵物視為親人，寵物離世就有如摯親離開一樣。為了好好送別寵物，大部分寵主都會選擇寵物善終公司，由專業人員處理寵物遺體及火化，讓牠們好好上路。不過昨日（8月5日）就爆出有香港寵物善終公司「遺體調包」的離譜事件，有網民在社交平台上發文控訴，指女兒男友愛犬離世後交給寵物善終公司，惟到出殯火化當日驚見遺體竟換了另一隻狗，店員還冷靜告知狗隻遺體已跟另一隻狗「調包」及火化，令樓主氣憤莫名。



對大部分寵主而言，寵物離世猶如失去摯親。（unsplash圖片）

事主昨日在Threads發布了一篇帖文，指女兒男朋友的愛犬昨日於香港一名著名的寵物善終公司火化，他們在認領遺體時發現遺體並非他的愛犬，但寵物善終公司職員否認，更辯稱犬隻離世後，毛色會有所不同。在他們再三強調遺體並非愛犬後，職員才跟進處理，隨後發現該犬隻遺體已被其他主人認領並火化。

PO主表示，職員發現其公司搞錯遺體後，表現得十分冷靜，並安排即日領取已火化的寵物骨灰，因此他懷疑寵物善終公司一早已經知道內情，「大佬呀...寵物離世已經好傷心，一間咁大嘅善終公司都可以犯咁低級錯誤，成件事就極奇（其) 荒謬」，更勸喻其他寵物主人切勿光顧。

事主事後在threads分享這個離譜的經歷。（threads截圖）

帖文在Threads發布後，不少寵物主人回應及討論，更有網民發現該寵物善終公司曾有類似前科，曾因燒錯貓屍而上新聞，「冇愛心唔好學人開善終啦」、「佢畀返啲灰你都唔知係唔係自己隻狗」，有網民更留言建議「真心要搵律師告」，不過事主就指：「冇用……只可以用Thread呢個方法（發洩）」。

寵物主人在火化前發現毛色不符才發現非同一隻狗（AI生成圖片）

離世寵物被「撈亂骨頭」的情況偶有所聞，另一間寵物善終公司「情永在寵物善終」業務發展經理Salomy Lau接受《香港01》訪問指，寵物遺體應該跟寵物睡著的模樣相若，不會有太大變動，「毛色一般唔會改變。」她續指，如果寵主發現寵物遺體有異樣，應向善終公司要求暫停火化。

情永在寵物善終公司接收寵物時會為牠戴上識別手帶。（情永在寵物善終提供）

Salomy 表示，為避免「擺烏龍」調亂寵物遺體，他們都會選用自家車隊接送寵物遺體，並在主人見證下為寵物帶上標記寵物名字、品種、寵主電話及單號的手帶，再以獨立膠箱儲存運送，並設有1:1客服跟寵主確認寵物的身體特徵，「例如手仔可能有針口剃過毛、身上特定部位有小傷口等等。」及跟進火化事宜。在火化前更需要公司經理作雙重確認，才把寵物遺體送到禮堂，「寵物手帶會到火化前一刻先會除低」， 以確保萬無一失。