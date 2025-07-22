流浪小貓們入職舊酒廠　愛崗敬業成為可愛招財吉祥物

2017年，美國肯塔基州（Kentucky）的一家舊酒廠突然闖入了4隻小奶貓，因為貓貓們的個頭很小，看起來很餓，加上沒有找到貓媽媽的身影，工人們便將牠們收留了下來。



還以釀酒的原料給小貓們取名，為：大麥、小麥、黑麥和麥芽。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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在工人們的悉心照料下，貓姐妹們逐漸長大，並且成為了酒廠中最負責的保安，每天晚上都會幫忙巡視酒廠，看看有沒有可惡的老鼠搗亂。

不僅如此，貓咪們雖然上夜班白天補覺，但如果牠們發現白日裏有遊客來參觀，也會立刻醒來幫忙招待客人，非常愛崗敬業！

小貓們認真工作的樣子也吸引了更多的遊客，工人們笑說：

牠們是酒廠裏的吉祥物，非常招財哈哈。

那你看看，橘貓金色的毛髮象徵財富，酒廠還一口氣來了4隻，那來財的buff都疊滿了，好好供着小貓咪吧

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