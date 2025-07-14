可愛小貓的甜蜜陷阱 主人上一秒沉淪後下一秒嗷嗷叫：又中招了
撰文：貓與愛的世界
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網友@thotsbefore30 家裏養了一隻叫做「切達」（Cheddar）的橘貓，牠經常會用自己可愛的外表欺騙鏟屎官來實行家暴之事，具體操作就是→→主動討摸摸撒嬌，然後在她不注意的時候突然咬上幾口。
最無語的是，網友明明知道牠這個德行，每次都中招。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
點擊圖片放大看，橘貓Cheddar與主人的甜蜜互動👇👇👇
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啊啊啊啊，都怪小貓太可愛了！！！
遇到這種小貓怎麼辦呢？
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