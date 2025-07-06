乳牛貓瘋玩後跳牀秒睡　同伴驚看空中斷電錶演：這就關機？

一隻乳牛貓玩累後奮力一跳躍上牀，下一秒竟直接像「被關機」般倒頭就睡，整個飛行到登出過程一氣呵成，讓躲在貓窩裏的白貓室友滿臉困惑傻眼直盯著牠看，不少網友笑翻直呼「這貓根本飛行途中就斷電」。



最近一段影片在Youtube上瘋傳，一名飼主家中房間的寵物監視錄影器拍到了非常不科學的畫面，一隻乳牛貓玩累了要上牀跟飼主一起睡覺，結果一個飛身跳躍到牀上後立刻沒電關機，一連串超離譜的操作讓一旁的待在貓窩裏的白貓同伴看傻眼，滿臉惶恐的表情就像是在說「這傢伙在飛行中就登出了嗎好扯」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

乳牛貓跳牀瞬間（點擊圖片放大看）👇👇👇

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影片在網路上吸引超過萬人觀看，網友留言表示：

這一跳耗盡所有元氣，一著牀立刻進入閉關修煉狀態

跳牀選手第一名姿勢完美無瑕100分

可以為這牀墊廣告代言了

也太迅速一秒入睡

身體還在飛，腦袋已關機

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】