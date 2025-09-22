京都「百鬼夜行」是什麼？一文拆解八神社如何從寺廟化身旅遊聖地

「百鬼夜行」這個詞，在許多日本的動漫畫中時常出現，大家應該都不陌生，在日本第一的古都京都，理所當然正是百鬼夜行的故事背景，而京都一条通正是傳說中百鬼夜行會經過的地方喔！趁著鬼月，就來向大家介紹這個著名的妖怪大街「京都一条通大將軍商店街」給各位！



百鬼夜行必訪：京都大將軍八神社

坐落於京都一条通的大將軍八神社，於平安時代建都時選定京都的西北角，名為天門的方位興建，是因為天門在陰陽道中，是個具有不祥之意的地方，怨靈或是魑魅魍魎都會在這出沒，若是這裡能夠鎮守好，整個都市都能夠繁榮起來......

「百鬼夜行」這個詞，在許多日本的動漫畫中時常出現，大家應該都不陌生。（《盜夢偵探》截圖）

於是這間神社除了供奉陰陽道中，方位八將神中的星神天大將軍以外，還有供奉著各種與建築、旅行、方位厄除的神明們，在古時候，這裡曾經一時的受到人民的崇拜，是相當有歷史背景的地方。

京都大將軍神社必朝聖的盛大鬼祭典

現在這地區仍然因為神社的關係稱作為「大將軍」，但由於社會的變遷與大將軍信仰的不再風潮，這邊逐漸變成了一個相對安靜的街區，近年來商店街的人們為了熱絡這個地方，開始了將一条通百鬼夜行的傳說與大將軍神社的每年最大祭典「天門祭」作結合，與各地的居民或是喜歡百鬼夜行傳說的人們，開始了百鬼夜行扮裝的活動。

京都大將軍神社必朝聖的盛大鬼祭典。（X@taisyogun_yokai）

京都百鬼夜還有這些祭典亮點：妖怪遊行、特色市集

大將軍八神社的例大祭於每年十月的第三個星期六舉辦，這天除了一条通百鬼夜行的扮裝遊行活動「妖怪ストリート」以外，還有販賣著各式妖怪主題可愛小物的妖怪市集「モノノケ市」，是個不管男女老少都能夠樂在其中的活動，當然，白天是例大祭典的時間，到了晚上才是妖怪出沒的時候啊！2025年主辦單位出於安全考慮，將百鬼夜行的活動取消，取而代之的是僅舉辦妖怪市集，至於明年是否如期舉辦百鬼夜行的活動尚未確定，需要關注官方網站。

若是在不是活動期間前去一条通大將軍商店街，並沒有活動時那麼熱鬧，但位於商店街的店家門口仍會擺放著可愛的妖怪模型，且有幾間妖怪主題商店與博物館可以參觀，若是有興趣的朋友，在非活動期間還是可以順著一条通這條路從北野商店街前來大將軍商店街看看。 平時顯得靜謐的商店街，別有一番風味，水族店的上面就有一隻巨大的魚妖怪。 （點圖放大瀏覽👇👇👇）

在參觀完妖怪資料館後，最後仍別忘了到大將軍八神社拜一下碼頭，打聲招呼喔！ 在門口的介紹中，提到這個歷史悠久的神社更是藏有平安時代到鐮倉時代大將軍信仰高潮時期所製造的一百多尊神像，以及已經被指定為文化財的武裝像、束帶像、童子像總共八十多尊，若是有時間經過預約，付一些維護使用的拜觀料後，便可參觀各個表情、武裝皆然不同的神像們，甚至對於陰陽道有所興趣的人，也可參觀到古老的天文歷資料，更是非常值得一來。

京都體驗別具一格的妖怪文化

在京都，不管是熱鬧、從不缺人潮的觀光地，亦或是這樣努力在競爭中求生存的神社及商店街，都因為悠久的歷史、奇幻的故事而更加地具有魅力，喜歡日本妖怪文化的朋友，未來能前往日本時，可別忘了來支持一下喔！

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】