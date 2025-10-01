日元五千円紙幣的女人是誰？揭秘日本女子教育先驅者津田梅子一生

2024年7月3日，日本政府將更換全新的鈔票，上頭的人像都將進行更換。五千日元上的人物對於維新後日本的女子教育竭盡心力，被稱為日本女子教育的先驅者，也是這次三人之中唯一的女性，就讓我們一起來看看這位教育者──津田梅子的故事吧。



五千日元上的人物對於維新後日本的女子教育竭盡心力，被稱為日本女子教育的先驅者。（gettyimages）

日本女子教育先驅者「津田梅子」

津田梅子，出生於1864年的江戶，從小就跟著當時翻譯官的父親一同前往美國，直到明治維新後，才隨著辭去官職的父親回到日本。津田梅子從5歲開始便在父親所經營的「築地旅館」幫忙，這是一間專門接待外國人的旅館，也因此，津田梅子身邊從小便充斥著各個國籍的人們，對於她未來的發展也有一定的影響。

1871年，日本明治政府開始注意到了女子教育的重要性，因而派遣了五位女性前往美國留學，其中的一位便是6歲的津田梅子，也是五人組中年紀最小的一人。他在美國的11年間，學習了包括英語、法語、拉丁語以及自然科學、心理學和藝術等等的學科，終於在1882年，她結束了所有的學業並返回日本。

對現況感到不滿，第二次赴美留學

剛回到日本的津田梅子，除了幾乎把日語忘光以外，她對日本女性的地位落差感到非常的不適應，派遣幾人出去的文部省，也沒有給予這些留學生任何的官職。儘管後來受到伊藤博文的幫助，在一間華族女學校擔任英文老師，但當時的日本，希望把這些女性教導為賢妻良母，而非全心學習知識的地方，對此感到不滿的她，萌生的第二次赴美的想法。

1889年，津田梅子透過友人的推薦，再度前往美國攻讀生物學以及教育學程，並且有了真正的研究成果，也成為第一位在歐美學術雜誌上發布論文的日本女性。儘管美國的友人以及研究者們都希望她留在美國，但心繫日本的津田梅子在結束所有的留學後，於1892年返回了日本。

竭盡心力推動女性教育

回國後的津田梅子，持續擔任教職為日本女性教育奉獻心力。除了透過自身影響力在公開場合發表言論外，更在1900年，順著推動女子教育的機運，創建了第一間自己的學校──女子英學塾。

女子英學塾有別於以往的華族女學校以及女子高中，是不分身分地位的私立學校。進入這間學校的女性，不接受以往的賢妻良母教育，而是認真地鑽研著各式的學問。在津田梅子的努力下，學校從一開始的10位學生，到達了150位，並在1904年，受到日本政府的認可成為正式的專門學校。

1919年，54歲的津田梅子在身體日漸衰弱的情況下，辭去了校長的職務休養，在經過長期的療養後，在1929年仍然不敵病魔去世，享年64歲。

津田梅子的精神依然延續

津田梅子從小便接觸到了當時較為進步的西方思想，加上父親對她的支持，使得她從很小的時候開始便接受到了先進的教育。她大可以留在美國繼續自由自在的生活，但她還是決定回到日本，為日本的女性教育以及女性地位的提升奉獻心力。

她所創立的女子英學塾，也在她去世後升格為津田塾大學，持續為日本的學子們繼續奉獻。這樣的成就，讓她終於在今年成為鈔票上的人像，繼續讓日本人們感念這位偉大的教育者，也代表她對日本的重要性吧！

