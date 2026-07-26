心理測驗｜為何總是愛得好累？7題測出摧毀你們感情的真正元兇

撰文：星座屋
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為什麼要談戀愛呢？我想可能就是兩個人在一起時能夠相互扶持，共同度過一些難關，讓這段感情變得更加穩固。

可是，有的人是可以從某些事中看出來他是不是只能同甘不能共苦，或許感情會受到影響。

示意圖（Instagram@tvn_drama）

想知道你們之間的感情會因為什麼不堪一擊嗎？快來測一測吧！

1. 你能不能接受大部分時間是異地戀？

能→2
不能→3

2. 你的未來計劃裏有沒有他的部分？

有→3
沒有→4

3. 你們一天通電話的頻率是不是很大？

是→4
不是→5

4. 你跟對方的朋友是不是都比較熟悉？

是→5
不是→6

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5. 你們之間的收入社會地位等是不是都差不多？

是→6
不是→A

6. 你們之間能不能及時溝通去解決矛盾？

能→7
不能→B

7. 你是不是一個心思細膩的人？

是→C
不是→D

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答案解析：

A. 你們之間的感情會因為社會地位的差距而不堪一擊

你是一個特別努力上進的人，不太想依賴別人。他能給你比較大的幫助，能讓你少走彎路，但是你覺得這樣會讓你們之間的關係變得不平等，你希望你們之間的感情是勢均力敵的，所以影響感情的因素一直存在。

B. 你們之間的感情會因為沒有及時溝通而變得不堪一擊

你們喜歡把事情悶在心裏，有時你們發現了兩個人之間的矛盾點但是並沒有說出來，希望對方自己主動去發現然後來跟自己溝通。結果就是你們讓矛盾一直存在，小事化大而影響感情。

C. 你們之間的感情會因為異地而不堪一擊

在一起時你們能經常看到對方能互相陪伴互相照顧，感情很好。但是異地時你需要陪伴的時候他不在，你需要聊聊的時候或許會因為其他工作而忽略你，你是一個比較敏感的人，異地會讓你患得患失，非常考驗你們的感情。

D. 你們之間會因為性格不和而不堪一擊

你是一個非常爽朗率真的人，不管是同性還是異性朋友都非常多，你也喜歡參加一些他們組織的聚會，所以他會覺得你陪他的時間還沒有你跟朋友在一起的時間多，會覺得你不夠愛他。而你們總是因為處理事情的方式或者其他事情而產生矛盾，你覺得他擰巴，他覺得你不夠理性等，而嚴重影響你們的感情。

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