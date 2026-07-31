名古屋孕婦剖腹案《咒怨》真實原型　電話筒塞腹腔！殘酷程度震驚

在日本恐怖電影《咒怨》中，觀眾常常被一種無法逃脱的詛咒所震撼，一個家庭因慘死而留下怨念，任何踏入其空間的人都會被接連吞噬。電影中的黑髮女鬼、嬰兒啼哭、電話鈴聲，構成了令人毛骨悚然的經典符號。



但鮮為人知的是，這部電影的靈感之一，正是源自一宗真實發生在名古屋的孕婦剖腹殺人案。這不是虛構的劇本，而是一場活生生的地獄。

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1988年3月18日，日本名古屋市中川區發生了一起震驚全國的獵奇殺人案。當天晚上7點半，30歲的上班族守屋暢孝結束工作後急忙趕回家中，因為他的妻子守屋美金子已超過預產期五天，隨時可能分娩。然而，當他在下班前最後一次撥打家中電話時，美金子卻未接聽，這讓他感到異常不安。

回到家後，他發現屋內漆黑一片，空氣中瀰漫着異味，呼喚妻子無人回應。順着二樓傳來的嬰兒啼哭聲，他走進房間，眼前的景象令他崩潰：

美金子仰卧在地，腹部被劃開一道長達38厘米的傷口，血流滿地，一個剛出生的嬰兒躺在她雙腿之間哭泣。



守屋暢孝驚慌失措地衝到玄關準備撥打電話報警，卻發現電話線已被扯斷，電話機不見蹤影。他只得跑到鄰居家借電話報警並叫救護車。救護人員趕到後確認美金子已死亡，而嬰兒雖身受刀傷，卻奇蹟般地存活下來。

警方調查發現，美金子的致命傷並非腹部刀口，而是被電話線勒死，死亡時間推定為下午3點至5點之間。然而令人困惑的是，守屋暢孝在6點50分撥打家中電話時仍能接通，電話為何後來失蹤？謎底在法醫解剖後揭曉：

電話聽筒竟被塞入美金子的腹腔，原本胎兒所在的位置，聽筒上還掛着一個米奇鑰匙圈。



警方隨即展開調查，發現美金子平日生活規律，案發當天卻未收回陽台上的衣物。鄰居反映當天下午曾有陌生男子造訪美金子，警方鎖定她的直銷朋友田村真子。田村表示她在下午3點左右離開美金子家，並有美容院的不在場證明。她還透露，美金子曾提到隔壁空房近期常有男人出入的聲音，令她感到不安。警方調查後未發現可疑跡象，案件陷入僵局。

隨後，有住戶回憶案發當天下午曾有一名身高約1米6的男子在樓下徘徊，詢問是否住有中村姓氏的人，之後被目擊者看到狂奔逃離現場。另一名男子則試圖潛入一樓住戶家中行竊，被發現後淡定離開。警方懷疑其中一人可能是兇手，但兩人身上均無血跡，作案時間也過於緊湊，難以完成如此複雜殘忍的行為。

案件的殘酷程度令人震驚，警方推測兇手可能具有極強的心理素質或是預謀犯案。將電話塞入腹腔的行為被認為是象徵性的侮辱或阻止報警，但米奇鑰匙圈的含義至今未解。儘管警方收集了500多條線索，繪製了嫌犯畫像，但由於當時缺乏監控設備，調查始終無果。最終，此案於2003年因超過15年刑事追訴期而被終止調查，成為永久懸案。

倖存的嬰兒後來被父親帶往夏威夷生活，遠離媒體騷擾。這個孩子或許永遠無法知道，在他出生的那一天，母親經歷了怎樣的地獄般噩夢。這起案件不僅震撼了日本社會，也成為後續恐怖文化作品如《咒怨》等的靈感來源之一，至今仍被視為日本犯罪史上最離奇、最殘忍的未解之謎之一。

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