見工｜最快何時能上班？網民建議別答「隨時」最少預兩星期有原因

對於正在轉職或剛畢業準備踏入職場的新鮮人來說，面試中最常見的一題就是，「甚麼時候可以上班？」看似簡單，卻讓不少求職者陷入兩難。就有一名網友在Dcard上發文詢問，如果同時投了多家公司、還有些尚未面試完成，遇到面試公司詢問上班時間時到底該怎麼回答才好？貼文一出引發熱烈討論，許多過來人也分享自身經驗，教你如何給出既有彈性又不失禮貌的答覆，避免太快把自己「綁死」，又能保留選擇空間。



面試被問「最快何時能上班」，千萬別回答隨時！

一名網友近日在Dcard上以「面試被問甚麼時候可以上班要怎麼回答？」為題發文，表示自己一次投了好幾家公司，有些還沒面試，有些正在安排中，但遇到已經面試的公司詢問「最快甚麼時候能到職」時，讓他感到相當猶豫，如果還沒面試的公司其實才是自己更想去的，或者面試後發現這家公司並不是自己理想的選擇，那該怎麼回應才不會太早綁死自己？也擔心剛投履歷，但尚未回覆的公司後續聯絡上，會讓人陷入兩難。

不少人都有相似經驗，也會擔心過早承諾會限制自己的選擇空間。面對這類問題，網友建議可採「保留又不失禮貌」的回答方式：

．「一律回覆，收到正式offer後一個月收到offer才會提離職，離職需要交接與做報到準備。如果明知面試者是在職、又不給交接期想壓時間報到的公司，這種可以直接拒絕不考慮」

．「最好回答一個月，基本上前一份工作若待得比較久，一個月算是滿合理的時間。畢竟待超過三年，法定就是30天，並且會讓對方覺得你不缺工作，也比較不會被壓薪水」



大部人網友認為一個月是最佳期限：

．「拿到offer一個月後」

．「通常會壓一個月或是下個月的1號」

．「都是收到Offer後一個月到，太急著要你入職或是覺得你太晚報到就不要你的通常雷缺的機率比較高」

．「壓一個月＋mail延後報到啊」

．「如果在職找工作，我都壓一個月，裸辭找工作就大概抓兩個禮拜吧！」

．「下個月才可以開始，不要讓別人有你很缺工作的感覺，面試這過程就是互相猜忌」



也有人說：

．「如果你現在還沒有工作，可以先回答兩個禮拜後，回覆說這期間可以為入職做準備包括體檢以及職位之類的，因為真的等到面試上還有一段時間，對方通知你錄取時也可以詢問說是否可以延後意願回覆」

．「如果有工作，可以根據年資回覆多久可以入職，但等到真的拿到offer再根據提離職後的時間回覆報到日期」



【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：面試被問「最快何時能上班」，千萬別回答隨時！內行揭最佳時間，一次應徵多間也不怕】