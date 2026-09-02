收工前開會又不計OT　新人出招「訓練」經理　令全公司準時收工

有些公司領導層為了「高效使用」員工的工作時間，想方設法「抽水」員工的放工時間，一名網友新上班的公司經理每天特定在放工前開會，導致員工放工時間每天都會延遲，隨後他用一招「破解」，還讓所有員工效仿。



根據他在Reddit分享的貼文表示，辦公室內包括他有10名員工和1名經理，放工前的4時55分，大家都會關掉電腦，進入會議室開會，之後於5時15分放工，延遲了15分鐘放工時間，事主原本想「沒所謂，反正會有給OT，更何況這段時間只是開會聆聽而已。」

網友分享反加班方法。（reddit@r/pettyrevenge）

結果首次領薪水時，他發現OT多出來的兩小時半上班時間並沒有記錄在內，也就是沒有OT可領，「我詢問其他人，確認了全部人都是那樣，我們那場延遲放工的會議沒有錢拿。」

隨後4時55分，大家依舊關電腦並進入會議室，事主表示自己進入後坐了5分鐘，當到了放工時間5點後，他站起來在眾目睽睽下表示：「我有很重要的事情要做。」當時經理沒有反對，事主就直接打卡下班。

隨後的日子他每天都這樣做，經理也從來沒有阻止他，但有私底下問他「重要的事情」是什麼，事主則回答說是「私事」。不久之後其他人也跟着他一樣準時下班，最終經理只能提早4時40分開會，大家也終於能準時放工。

這件事也引起網民熱議，有人感嘆道：

「最悲哀的是新員工竟然需要訓練經理」

「曾經有一個老闆每周要整team人陪他去酒吧喝酒，聽他高談闊論，以滿足他的自滿」



也有網友分享自己的公司曾經要求在午休時間開會，「我堅持在開完會後才開始用餐時間，最終他們取消掉這個午休會議。」你覺得事主這招對老闆們有用嗎？

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