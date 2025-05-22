老細一返工便叫人開會嗎？從「7個小舉動」可知他會否為下屬切想

當你在職場拼搏了十年八載，可能即將升上中層位置。你可能曾經對自己說「要當一個好上司」，但究竟實際上可以怎樣做呢？今天半宅職薯就和大家分享幾個好上司的日常細節，啟發大家進一步思考。



1. 開工頭半小時不開會

你曾經也當過小薯，知道大部分小薯都沒有時間食早餐。今天你升職了，請設身處地想想：團隊下面的小薯如果帶一個麵包回公司，一邊開電腦一邊吃，是不是也是人之常情呢？

如果你認為「是」的話，請你在開工頭半小時不要開會，讓下面的小薯享有一些謙卑的非正式福利。

2. 鼓勵說話，正面強化

我一直都相信，只要足夠地強化正面行為，負面行為自然會消失。因為一個人只有一雙手，每天也只有24小時，不可能同時做出大量正面行為，又同時做出大量負面行為。

遇到下屬早交文件，對客戶有禮貌，做事有交帶......等等，你你必須適當地讚揚，讓下屬知道這樣做會得到欣賞。久而久之，他們便會減少遲交文件，對客戶無禮貌，做事甩漏等行為。

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3. 遇到不同意見，無需急於反駁

一個開明的上司都會考慮下屬的不同意見。但說時容易，做事困難。不少上司聽到下屬的相反意見時，都會急於批評和反駁，然後再說一些大道理，卻不知道這樣會令下面的小薯很難受，而且再也不敢向你說出真正的想法。

與其當一個批判者，不如當一個聆聽者。下屬未必需要你立即作出改變，有時只想讓你了解他們的難處。所以，如果下屬的意見因種種原因不能配合，你也可以充當一個聆聽者，耐心聆聽他們的想法，說不定，能夠從他們身上得到啟發呢！

4. 放工前不給新工作

很多中層都有一個毛病：就是當高層給予他指令，他便會立即把壓力轉嫁給下屬，而體現在即時給予下屬含糊的指令，叫他們想辦法，令自己立即腦部輕鬆。更甚者，在放工前五分鐘才給予指示，並吩咐下屬去想一想怎樣做。

你知道嗎？下屬帶着一個未解決的問題回家，整個晚上也會休息得不好，但同時也做不了甚麼。既然如此，為何不先記下高層的指令，等待翌日開工時才有系統的吩咐下屬做呢？話說回來，承受壓力，本身就是中層的職責之一。

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5. 長假期後留一小時給同事

有些管理層有一種錯誤想法，認為下屬放長假等於公司損失。其實根本沒有這樣的邏輯。但這些管理層總喜歡在下屬放長假回來之後，立即排山倒海的把工作派給他，生怕他着數了的。

其實每一個有責任感的員工，放完長假返工的頭一小時，其實都會了解公司在他放假時發生了甚麼事以追回進度。若是管理層在第一分鐘便把大量工作派給他，只會把他的大腦弄得一團糟，不知如何招架。

6. 間中請下屬吃下午茶

也許對於今時今日中產收入的你，一個下午茶餐並不算甚麼。但你嘗試回想當小薯的生活拮据階段，一個免費下午茶可能令你歡天喜地。

所以作為管理層的你，不妨間中請下屬享用下午茶，當是感謝也好，當是鼓勵也好。千萬不要覺得荷包受損，反而應該想：這是我的薪金包括在內的。

7. 先解決問題，然後才問責

很多管理層會這樣逃避問題：當下屬告訴他出了亂子的時候，他立即追究是誰人的責任，大興問罪之師。於是，下屬為了避免受到進一步責備，唯有自己想辦法把問題解決。

其實下屬的錯誤，多少總會和管理層有關，最起碼，就是用人不當。作為管理層的你，應該先一起解決問題，負起責任，到問題解決之後，才作出事後檢討。而檢討，必須是先檢討自己，之後才去訓導其他人。

結語

一個打工仔對於前途是否有希望，心裏覺得工作是否順利，其實很大程度上建基於上司對他的態度。你作為上司，必須知道你的一言一行，影響著下屬的喜怒哀樂，甚至影響他是帶着滿足感回家，還是帶著抱怨回家。不時代入下屬小薯角度，會是當一個好上司的開始。

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