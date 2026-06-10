打工仔面試新公司　HR超過分要求全網傻眼：這種員工破壞企業形象

有些公司會要求面試者提供前公司主管的聯絡方式，不過並不是所有人都有辦法接受，日前就有一名女網友在網絡發文，說到自己去面試新公司，甚至已經到確認報到時間的階段了，但對方人資卻堅持要求要前主管的電話，讓她非常無言。



女網友在Dcard發文，表示自己最近去面試新公司一般職員的職位，過程很快速，面試主管也急著詢問女網友何時可以開始上班，人資幾天後也致電給她，表明希望她能夠在下週一報到，因此女網友認為該職位的人快離職了，他們很缺人手。

不過就在女網友考慮之際，人資便要求她提供前主管的聯絡方式或電話，說要進行offer核薪就一定得要照會，但由於女網友當初離職的原因便是不喜歡前主管的態度，因此她跟人資表明她並不願意提供，而對方也回說會再討論看看。

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被逼給前主管電話 她傻眼棄職

沒想到三天後女網友主動聯絡人資，對方卻問她「所以主管電話要到了嗎？」，並一直強調沒有主管電話他們無法核薪，甚至還透露這幾天陸續有很多人來面試，此話一出也讓女網友傻眼不已，除了認為這種激將法真的很沒用外，她也決定捨棄這份工作機會，避免沒意義的照會。

貼文曝光也引發眾多網友熱議，許多人都紛紛對照會前主管這件事感到傻眼：

「這種人資也是破壞企業形象」

「就是前面爛才來的，好還來你這幹什麼」

「照會前公司主管這類的我實在很無言...萬一就是主管爛才離開是表示永遠不能離開？」

「這樣以後遇到爛主管，要離職還要擔心之後照會，不能翻臉了欸，活得好憋屈」



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