用「假姓名」上班！日企掀「商用名字」風氣　員工不用真名有原因

你能想像嗎？你進入一家店，櫃台小姐戴的名牌上其實不是本名，而是她自己選的「商用名字（ビジネスネーム）」。



在日本，愈來愈多企業正式推行「商用名字」制度，讓員工能用與戶籍名不同的名字工作。為甚麼不用真名？主要原因是保護隱私、防止騷擾、尊重多元性別與身份差異。從零售、交通業、政府機構，到個人品牌經營者或經營副業的族群，許多行業已採納這項制度，員工反應普遍正面。不過，背後的管理挑戰與風險，也不可小覷。

用真名不好嗎？「商用名字」興起的 4 大原因

大阪市的皮革材料店「レザークラフト フェニックス」就是典型案例。該店 9 成以上員工用商用名字，避免真名被陌生人知曉。38 歲的男性店長選用喜愛的棒球選手名，女員工則用偶像的名字，稱此舉讓「每天的工作更有新鮮感」。

原因 1：隱私保護

有員工曾因在社群媒體曝光姓名，而遭遇騷擾行為。

原因 2：防止客戶騷擾

大阪府寢屋川市政府也在 2025 年針對窗口職員名牌推行可用假名的政策，避免市民針對特定員工提出不當要求。

原因 3：多元包容

許多 LGBTQ+ 員工不希望在職場上使用戶籍名，因可能未能反映其性別認同。

原因 4：身分區隔

部分工作者同時在多家公司任職，商用名字能方便區隔不同職場角色，避免混淆與身分曝光。

公司如何推行商用名字？HR 系統、行政流程、內部溝通全得顧好

導入商用名字不只是允許員工使用假名而已，背後還牽涉到 HR 系統與行政流程設計。

首先，員工需提交正式申請表，說明商用名字與使用範圍。HR 需確實紀錄與保存員工的戶籍名與商用名字，避免行政混亂，尤其在舊員工交接、新員工上任時需特別留意。

例如，HR 負責人異動時，若沒有妥善交接商用名字名單，可能出現同一員工在內、外部文件呈現不同名字，導致識別困難。

其次，HR 系統需具備雙欄位設計——內部文件（如稅務申報、保險）仍需用戶籍名，而名片、員工證、內部溝通平台則可顯示商用名字。

此外，當內部溝通涉及含戶籍名的文件時，需有保密措施。例如文件須親手交付，不可透明封裝，避免戶籍名意外洩露給同事。

不是所有行業都適合商用名字！3 導入大風險不可忽略

儘管商用名字有諸多優勢，但並非所有行業與情境都適合推行。

風險 1：資料管理難度提高

如稅務申報、社會保險、勞動法規名冊，皆須使用戶籍名。若商用名字與戶籍名管理不當，恐影響法律遵循與行政效率。

風險 2：品牌形象受損

若員工選用與公司文化不符或容易引發爭議的商用名字，可能損害企業形象，或在社群平台引發輿論風波。

風險 3：影響客戶觀感

在部分需要高度信任感的專業服務業，商用名字可能引發客戶疑慮，降低專業信賴感。因此專家建議針對行業特性，謹慎規範可使用的範圍與場合。

隨着 SDGs、DEI 理念深入人心，員工對工作與私生活區隔的需求日益明顯，「商用名字」制度是現代日本企業回應多樣性與心理安全需求的重要創新。不過，企業若導入商用名字制度，仍須配套完善管理規範，並針對行業特性審慎評估適用範圍。若能善用，將有助於營造更具包容性、符合多樣性價值觀的現代職場文化。

