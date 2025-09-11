當代年輕人是深陷抑鬱還是機會處處？「只差5年」心態已大不同

年輕人就是社會的未來棟樑，但最可惜的是，今天香港的年輕人群體之中，彌漫着一種無力感和消極情緒。今天半宅職薯就和大家討論年輕人對於工作和事業的想法。



五年人事大改變

就是說五年前的香港年輕人，和在今年初出茅廬的年輕人，想法和態度已經有很大分別。

大約五年前投入社會的年輕就業者，他們想法相較今天的年輕就業者傳統：接受權威；先付出，後回報；更加着眼於長線發展，較不介意現在的額外付出；比較接受按部就班的事業階梯。

但今年今日的年輕就業者，普遍存在一種負面情緒，剛剛投入社會，甚至乎未投入社會，便已經覺得自己被剝削。這種心態，某程度上與上司僱主對立，而體現於追求即時的回報之中。

舉一個例子，五年前一個新畢業的年輕人當一個小薯的崗位，你去教他一些進階的工作技巧，例如一些他上司才知道的工作方式，他會視之為機會，盡量吸取，並且表現得感恩。

但今年今日的年輕就業者，未必是這樣想。相反，他們有可能會認為你教他上司的工作技巧，是希望他以小薯的工資，去做上司的工作，屬於僱主剝削僱員的行為。

相關文章：「工作態度正常」的人買少見少！8大特徵屬基本 很多人卻做不到

+ 12

付出先？還是看回報先？

當然，這只是一個比較極端的例子，但普遍來說，幾年前的年輕人採取「先付出，後回報」的心態，今天的年輕人採取「先看有多少回報，才決定付出多少」的心態。

這種心態也體現於今年今日的年輕就業者頻密轉工的狀況：「誰家公司給我高一點薪金，我便到誰家打工。至於舊公司對我的栽培，也只不過是利用我去付出多一點而已。」

培訓責任由年輕人全部承擔

今時今日年青就業者的想法，會引致僱主減少投放在年輕人的培訓與栽培：既然栽培了年輕僱員他也是會走，那麼僱主也採取「即食」方式，只會聘請能夠即時產出的員工。

那麼問題便來了：誰人負責栽培初出茅廬的年輕人呢？

答案就是沒有太多僱主願意，除非有人先付出金錢。而說實在，這件事已經發生了，就是每一位年輕人都必須受過很多的教育和培訓，才會被視為準備好投入職場。而提供這些教育和培訓的，就是各種各樣的學校。

結果年輕人遲遲未能踏入職場，這對於年輕人本身未必是問題，但對於經濟狀況不佳的父母，便構成很大經濟負擔了。

人都會自我實現

人的思想構造是很特別的，對於外來資訊，我們的大腦都會把其過濾：刪減、扭曲、概括化。如果一個人對於世界的信念正面，他自然會不知不覺的選擇正面的資訊和例子，去加強自己的信念，反之亦然。

不同的信念，會影響一個人大大小小的決定和選擇，造就出截然不同的自己。因此，積極樂觀的人，更大機會在最後自我實現，獲得樂果。

相關文章：90後00後將顛覆時代？不是麻煩製造者 7大特質加速職場革新進步

+ 17

給年輕人的說話

我有以下說話對年輕一代的小薯說：

「你們活於一個最抑鬱的年代，因為上流空間已經較幾十年前大幅度收窄，學歷大幅度貶值，成功很大程度上依賴父幹。先天條件不夠好的，要比其他人付出多很多，才有機會出人頭地，結果，對未來不在存夢想，及時行樂，成為了你們的選擇。」；

「與此同時，你們也活在一個最多機會的年代。很多的年輕人經已選擇躺平，不再努力為事業打拼。結果僱主都在求人才。只要你堅持，不怕艱苦，先付出，後談回報，其實很容易鶴立雞群，突圍而出。在人生的跑道上，堅持的人其實很少，只要你做到堅持，便經已贏了一半。」

結語

沒有人可以完全看見世界的全貌，卻通常是看見自身信念所投射的世界。你可以嘗試把自己置身於各種價值觀的環境，從第三身角度了解自己的信念和價值觀。你會發現，世界會從此變得不再一樣。