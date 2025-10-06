有錢非僥倖！富翁多擁「8大習慣」愛閱讀、善避債你都可跟着做

富人擁有許多獨特的生活習慣和行為，而這些習慣通常是一般人不會想到的，大多數富裕的美國人通常擁有以下八種習慣，而每一項都是任何收入水平的人都可以應用到自己的財務生活中。



1. 避免債務

大多數富翁非常不願意承擔債務。根據調查，在美國受訪的富翁中，有73%從未有過信用卡卡債，而目前美國56%的信用卡使用者有未繳清的款項。

不過，抵押貸款是個例外，有些富豪在購買房屋時也會使用抵押貸款。億萬富翁巴菲特（Warren Buffett）曾稱30年固定利率抵押貸款是「世界上最好的工具」，相比其他形式的消費債務利率較低，並且如果利率下降，可以很容易地再融資。

2. 住在低調的房子

房地產在某種程度上是富裕家庭致富的原因之一。根據全國房地產經紀人協會的數據，擁有房產的人的財富是從未購房而是租房者的40倍。儘管富翁擁有許多房產，但他們並不全都住在奢華豪宅中，事實上，六成的富翁居住的房屋價值低於50萬美元。

3. 擁有大量的應急儲蓄

如果每次出現意外支出時，就得賣掉投資，或者是使用信用卡，積累財富就會變得非常困難。因此，富裕的美國人非常擅長建立和維護應急基金。

許多理財顧問建議在儲蓄賬戶建立相當於六個月開支的目標金額。根據研究顯示，富翁通常將多達25%的資金保留在像國庫券這樣的現金和等值物品中。

4. 開平價的車

許多人都以為富人喜歡開賓士（Mercedes-Benz）、BMW等名車，事實上，在高收入家庭中，最常見的是豐田（Toyota）、福特（Ford）和本田（Honda）。一項研究發現，在美國，收入超過20萬美元的人群中，最受歡迎的車輛是福特F-150皮卡。

5. 非常注重健康

大多數富翁會非常重視健康，會找時間運動，包括理查．布蘭森（Richard Branson）、馬克．庫班（Mark Cuban）、馬克．朱克伯格（Mark Zuckerberg）和傑克．多西（Jack Dorsey）都認為，定期運動對他們的成功起到了很大的作用。此外，根據研究，93%的富人每晚至少睡7個小時。

6. 花時間閱讀書籍

巴菲特在他的一天中，有多達8成的時間是獨自一人坐着閱讀。湯馬斯．克勞利（Thomas Crowley）在訪問了1200名富人後發現，定期閱讀是富人共有的一個習慣，研究發現，85%的白手起家的百萬富翁每月閱讀兩本或更多的書。

7. 充足睡眠、早起

根據《Inc. Magazine》對1000多位CEO的調查，64%的人表示他們在早上6點或更早起床。

8. 精通稅務

富人通常非常擅長降低稅負。他們傾向於最大限度地利用退休金繳款，記錄所有的慈善捐款，並且通常擁有企業和出租房產等資產，這些資產享有有利的稅收待遇。此外，他們的收入大多來自資本利得和股息，這些收入的稅率低於勞動所得，並且採取措施降低繼承人的最終稅負。

美國的最高所得稅稅率目前為37%，但美國收入最高的5%的家庭的平均所得稅稅率僅為22.4%。而根據白宮的調查，當包括未出售投資的收入在內時，美國最富有的400個家庭的聯邦所得稅平均稅率僅為8.2%。

