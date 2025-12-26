陽台納氣招財秘訣 3大財富植物擺對旺財運貴人氣｜附懶人養法
撰文：中天新聞網
在風水學中，陽台被視為住宅的「納氣口」，連結外界自然能量與室內氣場，是財氣、貴人氣進出的重要通道。
《搜狐網》運勢專欄指出，若能在陽台擺放適合的綠植，不僅能美化環境、淨化空氣，還能引導財氣，像是將「財神」請進家門。
3大財富植物
居家財位在陽台？不可錯過的3大旺宅植物，養好財運滾滾來👇👇👇
1. 發財樹
發財樹名字吉利、樹形挺拔、枝葉茂盛，葉片向外伸展，象徵「招財進寶」，是最受大眾喜愛的招財綠植之一。將發財樹放在陽台，每天接受適量光照，保持土壤濕潤但不積水，植物越長得旺盛，家中的財氣就越活躍。但需特別留意，若發現葉片發黃、枯萎或根部腐爛，應立即修剪或更換，避免形成「衰氣源」影響財運。
2. 金錢樹
金錢樹葉片圓潤厚實，層層向上生長，形似古銅錢，因此得名，寓意「金錢滿貫、財源滾滾」。金錢樹生命力頑強，耐陰耐旱，幾乎不需要頻繁打理，非常適合工作繁忙、無暇照料植物的上班族。將金錢樹置於陽台明亮處，不僅能吸收自然能量，也有助喚醒家中財庫活力，同時還能吸引貴人運，協助事業發展與人際合作。
3. 富貴竹
富貴竹又稱「幸運竹」，雖非真正竹類，但其莖幹筆直、節節分明，象徵「步步高升、節節向上」，無論是職場人士希望升遷加薪，或是創業者尋求突破，養一盆富貴竹都是不錯的選擇。富貴竹適應性強，水耕土栽皆可，只需定期換水或澆水。建議選擇四支或八支的組合，「四」諧音「事」，象徵「事事如意」；「八」諧音「發」，代表「八方來財」。
