剪信用卡影響信用評分是假？銀行界拆解迷思　3大優點他們不會說

許多人常會因為首刷禮或不同的回饋方案而申辦多張信用卡，實際上卻累積了許多不常用的卡讓錢包「虛胖」，歲末年終將至，也可以趁機將錢包做個大掃除。



一般來說，信用卡只要有一年的時間沒有使用，也沒有綁定扣繳帳單或設定分期付款，就可以檢查該卡片的現金回饋、紅利等方案是否用盡，確認卡片已經沒有使用必要，就能將向銀行客服申請停用。

根據《卡優新聞網》報導，有銀行業者說明，網路流傳留著人生第一張卡才能增加未來核卡的機率、剪卡會影響聯徵分數等，其實都不是事實，相反地，剪卡反而有3大好處，包含不再收取年費、降低盜刷風險、重回新戶拿好禮。

信用卡剪卡好處1：不再被收取年費

各家銀行的信用卡為了吸引大家申辦，大多會有首年免年費的優惠方案，或設有達成消費次數或消費金額就可以免繳年費，鼓勵卡友使用消費。但較少使用的信用卡，可能就會因沒有達成指定條件而被收取年費，若是有設定自動扣繳，恐怕不會發現被銀行多收了這筆費用，因此建議趁早檢查無用信用卡，以免造成多餘花費。

信用卡剪卡好處2：降低卡片被盜刷風險

即使信用卡長期沒有使用，但只要卡片核發都有可能成為歹徒的目標，還未停用的卡片必須每個月檢查帳單，確保沒有異常的交易紀錄，因此若是長期沒有使用的卡片，就可以盡早剪卡降低盜刷風險。

信用卡剪卡好處3：重新申辦拿新戶好禮

為了吸引新客戶辦卡，通常會有「首刷禮」。剪掉不常用的信用卡後，最快6個月就能重新成為該銀行的新戶，再次獲得首刷禮。但要注意的是，新戶是指沒有該銀行任何一張信用卡，碩只是剪掉其中一張，但仍擁有其他不同方案的信用卡，是不符合新戶資格的。

第一張信用卡剪了會影響信用評分？

網路曾有留著人生第一張卡才能增加未來核卡的機率、剪卡會影響聯徵分數等說法，但對此銀行業者表示，這些說法其實都只是「都市傳說」並非事實，留著信用卡不用，反而增加銀行的經營成本，所以銀行還會主動「清呆卡」，也鼓勵用戶剪掉不用的卡，減少風險和可能產生的不必要花費。

