AirPods Pro音質變悶別急換！官方教正確清潔4步驟　注意3大禁忌

許多使用者誤以為AirPods聲音劣化來自使用年限，其實多半與網罩累積髒污有關。



對此Apple Support近期公布官方清潔指引，針對AirPods Pro 2、AirPods Pro 3，協助在不影響結構下改善音質表現。

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耳機聲音劣化別急著換！

不少人發現AirPods Pro久戴後音質變悶、低頻變弱甚至左右不均，關鍵多半不是老化而是網罩髒污所致，對此Apple Support近期公開一套官方認可的清潔流程，適用於AirPods Pro 2、AirPods Pro 3。

而動手清潔之前，官方先強調器具選擇至關重要，若使用不當不僅無法改善音質，還可能傷及網罩、音孔，因此建議僅使用溫和、不具研磨性的工具，才能在清潔同時確保耳機結構安全。

AirPods Pro官方正確清潔方法，能改善音質且不損壞耳機，清潔時3大禁忌要避開（點擊放大瀏覽）▼▼▼

清潔前必備工具一次看：

• 蒸餾水

• 軟毛兒童牙刷

• 2個小杯子

• 紙巾

• 含指定成分的卸妝水



其中，官方建議選用含有PEG-6辛酸／癸酸甘油酯（PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides）的卸妝水，因其配方溫和且具分解油脂效果，像貝膚黛瑪、露得清等產品，被認為適合用於細緻網罩的清潔作業。

從作用機制來看，PEG-6辛酸／癸酸甘油酯屬溫和的非離子界面活性劑，可分解皮脂油垢卻不傷網罩結構，相比酒精、強效清潔劑，更安全適合用在接近聲學元件的位置。

實際怎麼洗？

第1步：取下耳塞

先將耳塞自耳機本體拆除，單獨以清水沖洗，沖洗時開口朝下，避免使用肥皂、家用清潔劑，清洗完成後擦乾並自然晾乾。

第2步：卸妝水清潔網罩

將軟毛牙刷沾取卸妝水，讓網罩朝上，以輕柔畫圈方式刷洗約15秒，再翻面用紙巾吸乾水分，每個網罩重複相同步驟3次即可。

第3步：蒸餾水沖除殘留

將牙刷清洗乾淨後改沾蒸餾水，依同樣方式輕刷網罩並以紙巾吸乾，用來去除殘留的卸妝水成分。

第4步：靜置風乾

清潔完成後，需將耳機放置至少2小時讓其完全風乾，期間不可裝回耳塞、放入充電盒或進行使用。

3大禁忌別踩雷

針對AirPods Pro 3，蘋果則另建議可採進階清潔方式，先以手指封住耳塞孔，將耳機短暫浸水約10秒並輕晃沖洗深層髒污，之後再以乾布吸乾水分。

此外，蘋果也列出清潔時的3大禁忌重點：

• 避免任何清潔劑：肥皂、洗頭水、乳液或溶劑都可能侵蝕材質、影響結構

• 不用尖硬或粗糙工具：具研磨性的器具容易損壞細密網罩

• 充電孔嚴禁進水：清潔充電盒僅能以沾有異丙醇酒精的布擦拭，液體不可流入孔洞



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：AirPods Pro要怎麼清潔？千萬別用酒精、清潔劑，官方曝正確方法：「用1物」洗得乾淨又不怕弄壞】