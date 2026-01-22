Dyson AI洗地機械人／Clean+Wash升級登場｜智能清潔家居好幫手

Dyson Spot+Scrub AI洗地機械人／Clean+Wash升級登場｜新年將至，不少香港家庭都開始著手準備大掃除，Dyson就在此時於香港推出兩款針對清潔地面的全新產品：具備AI人工智能技術的Dyson Spot+Scrub Ai 洗地吸塵機械人，以及升級版Dyson Clean+Wash Hygiene 洗地機。



Dyson Spot+Scrub AI洗地機械人搶先登場，利用AI人工智能來自動認知地面上的不同雜物而作出港地路徑

Dyson Spot+Scrub Ai 提升清潔效率與精準度

在智能家居領域，掃地機械人並非新鮮事，但如何讓機械人「看懂」家居環境並作出相應反應？Dyson Spot+Scrub Ai 洗地吸塵機械人今代最大的核心在於其整合了AI人工智能技術導航與清潔系統。它並非單純依賴隨機碰撞或簡單的路徑規劃，而是結合了HD攝影鏡頭與LiDAR雙激光雷達，類似自動駕駛汽車感測邏輯的縮影。

新系統給予了洗地機械人每秒萬億級的訊息處理能力，使其能夠建立精準的家居地圖。更重要的是，它能識別近100種常見的家居物件、障礙物甚至隱藏的污漬。普遍狹窄且傢俬密集的居住環境而言，這種每秒7次的高頻率環境數據，能夠即時判斷前方是地毯、硬地還是障礙物，從而決定是進行貼邊清潔還是保持距離。例如，當偵測到牆邊或角落時，它會自動切換至5cm貼邊繞行模式；而在複雜的障礙物區域，則可能採用15cm的遠距離繞行以防碰撞。

機座附有容量極大的集塵箱，可最高集多達100日的塵量

Dyson洗地機械人乾濕自動切換與防越拖越髒

不少家庭的地面材質以硬質地板為主，傳統掃拖機械人常見的問題包括拖布清潔不淨導致二次污染，以及檮械人的輪胎輾過濕地留下痕跡。Dyson Spot+Scrub Ai 在結構設計上針對這些問題作出了改良。它採用了27mm的超寬幅洗地滾筒，足以覆蓋機身底部的滾輪路徑。當機械人行走時，寬闊的滾筒會先行清潔地面，避免滾輪直接輾壓過髒污或剛拖過的濕地，從而有效防止在地面留下難看的輪印或越拖越髒的尷尬情況。

Dyson AI洗地機械人自動識別地上的污垢作出重覆拖洗

此外，機械人的清潔邏輯亦相當智能化。它並非單純地將水抹在地上，而是內置了12個補水點，能釋放約60℃的熱水進行清潔。熱水在去除油漬和頑固污垢方面的物理效能比起一般室溫水更佳。同時，機械人在運作過程中會持續清潔自身的滾筒，確保接觸地面的始終是乾淨的纖維。當Ai系統偵測到地毯時，會自動將洗地滾筒升高10mm，並將吸力提升至硬質地板模式的4倍，自動化的乾濕模式切換，無需在清潔前刻意收起地毯或劃分禁區，提升了全屋清潔的連貫性。

仍可自動認知吸地毯時，吸力自動加強4倍

18,000Pa吸力與自動維護基座 真正實現解放雙手

Dyson在這款機械人上依然保留了強勁吸塵規格，其內置的Hyperdymium馬達可提供高達18,000Pa的吸力。配合防纏結設計的吸塵滾筒，能有效應對毛髮與灰塵。當遇到液體污漬時，吸塵滾筒會自動抬起，避免液體被吸入集塵通道造成機身內部污染或異味。

可利用手機檢視及設定機械人的吸塵路線

另外Dyson將其標誌性的氣旋分離技術應用到了底座上，設有10個錐形氣旋。當機械人回機座充電時，底座會利用強大離心力將機身集塵盒內的垃圾抽取至底座的大容量集塵筒中。集塵筒更可存放長達約100天的灰塵量，大幅降低了用家清理垃圾的頻率。此外，底座還具備自動清潔功能，能以60℃熱水清洗機械人滾筒並以45℃熱風烘乾，這能有效抑制細菌滋生和異味產生，確保機械人在下一次工作時保持衛生狀態。

機座還有清水及污水桶

十分簡單便可抽起換水

Dyson Clean+Wash Hygiene 如何解決異味與細菌噴發問題？

除了機械人，Dyson是次同步推出的Clean+Wash Hygiene洗地機，比起上代有多方面0升級。市面上大部份洗地機雖然能同時吸塵和拖地，但其運作原理多為將污水與空氣一同吸入機身污水箱，經過濾網後排出氣體。缺點是，污水箱內部容易成為細菌溫床，排氣時可能會將帶有異味的空氣甚至細菌氣溶膠噴回室內，造成二次污染。

今次Dyson Clean+Wash Hygiene比起上代更輕巧易控

Dyson Clean+Wash Hygiene 則從結構上解決此問題，它採用了「無向上吸力」及「無出風口濾網」的創新設計。它依靠滾筒的高速旋轉（每分鐘250轉）物理性地捲入垃圾和液體，並將這些污垢直接鎖定在洗地吸頭內部的獨立分隔槽中，而非通過長長的管道吸入機身馬達後方，這樣就不會有廢氣排放的問題。

新增熱風基座，可為滾桶清潔及烘乾

高密度滾筒與乾濕分離技術有何優勢？

在清潔效能方面，Clean+Wash Hygiene 配備了高密度的超細纖維滾筒，每平方厘米含有84,000根纖維，密度較上一代產品提升了30%。高密度的纖維意味著更大的接觸面積和更強的吸水能力，配合嵌入的尼龍刷毛，能更有效地刷洗地面縫隙中的污垢和吸附毛髮。

多角度操作拖地

全新設計滾桶不易纏毛髮

這款洗地機同樣強調「不越拖越髒」的概念。它在運作時會利用強勁的毛細壓力將滾筒上的髒污吸走，並持續注入清水浸潤滾筒。更重要的是，它在吸頭內部就進行了乾濕分離處理。固體垃圾如碎屑、毛髮會被收集到雜物盒，而污水則被刮入污水箱。這種即時的分類處理，不僅方便用家後續清理（倒垃圾和倒污水可以分開進行，避免堵塞水槽），也進一步保持了機身內部的潔淨。在使用完畢後，機器同樣具備熱風自動烘乾功能，確保滾筒乾燥，防止在潮濕的浴室或廚房環境中發霉發臭。

可調校多個不同拖地力度

Dyson Spot+Scrub Ai 及 Clean+Wash Hygiene 售價詳情

Dyson是次推出的兩款產品各有優點，Spot+Scrub Ai 洗地吸塵機械人適合追求自動化、日常維持地面潔淨的家庭，特別是其Ai避障和防纏結設計，能適應香港普遍雜物較多的家居環境；而Clean+Wash Hygiene 洗地機則更適合需要深度清潔、處理廚房油污或浴室水漬，且對空氣衛生有極高要求的用家。

Dyson Spot+Scrub Ai 洗地吸塵機械人售價為$6,490

Dyson Clean+Wash Hygiene 洗地機售價為$4,490

