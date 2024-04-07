遺失AirPods單邊耳機、充電盒就要買新？ 用一招幫你慳返幾千蚊

不少果迷除了入手最新款iPhone，習慣搭車時聽音樂的人也會考慮購入AirPods或AirPods Pro系列耳機，但無線耳機、充電盒總有不小心遺失或壞掉的時候，此時不用再煩惱要大手筆購買新耳機，《DailyView網路溫度計》小編帶你一起來看看超級快速又省錢的解決方式！



AirPods耳機、充電盒遺失或壞掉怎麼辦？

現在不用擔心AirPods充電盒或耳機遺失要花大把鈔票買新耳機了！台灣Apple官方提供AirPods更換和維修服務，消費者可以事先向Apple授權維修中心或直營店預約服務，選擇付費更換單耳AirPods或充電盒。

▼▼▼原來有方法幫你慳錢▼▼▼

+ 9

台灣Apple官方網站說明，Apple授權維修中心會自行定價維修金額，Apple直營店能到官網查詢預估費用，以AirPods第一代到第三代為例，電池維修費用為1,590元台幣，遺失項目或其他損壞維修費用為2,290元台幣；AirPods Pro第一代和第二代，電池維修費用為1,590元台幣，遺失項目或其他損壞維修費用為2,835元台幣；AirPods Max電池維修費用為2,690元台幣。

如果不是耳機壞掉，而是充電盒無法充電或遺失也不用擔心，Apple直營店也提供AirPods充電盒維修服務，充電盒電池維修費用為1,590元台幣，購買新的AirPods Pro充電盒為3,150元台幣、AirPods無線充電盒為2,690元台幣、AirPods第三代有線充電盒為2,290元台幣、AIrPods第二代前有線充電盒為1,890元台幣，其他損壞部分，AirPods Pro充電盒為2,835元台幣、AirPods無線充電盒為2,290元台幣、AirPods有線充電盒為1,890元台幣。

此外，消費者若是有購買Apple Care+服務專案，電池續電量低於原始容量80％即可免費更換電池，遺失項目或其他損壞維修費用也只要900元台幣，建議有需求的果迷可以預約洽詢，確認自己是否需要更換零件或直接購入新耳機唷！

延伸閱讀：AirPods受歡迎只因果粉信仰？網民指為這2優勢著迷：找不到理由換

+ 15

延伸閱讀：

人身安全就靠它！介紹8款「自我保護APP」 iPhone內建自動報平安

弄丟手機有救了！3步驟設定「iPhone關機定位」 沒電也能找回來

AirPods、掃地機器人抓爆渣男？女星分享「3C抓姦」嚇壞沈玉琳：毛骨悚然

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載。】