iPhone 17 Pro宇宙橙一夜變色？不是清潔不當　真正原因是這個？

今年的iPhone 17 Pro系列新增了宇宙橙色，這是蘋果近年來辨識度最高的配色之一。近日部分用戶反映，他們的iPhone 17 Pro宇宙橙色逐漸變成了粉色，相關話題引發熱議。有網友認為手機變色是因為用戶清潔不當導致，但事實並沒有想象中這麼簡單。



要弄清楚蘋果這款橙色iPhone究竟出了什麼問題，首先需要了解它的配色是如何製成的，這背後是一套複雜的工藝體系。

首先，蘋果放棄了iPhone 16 Pro系列的鈦金屬機身，轉而採用鋁合金材質，這一調整不僅讓手機更輕，還提升了散熱性能。但鋁合金無法用傳統噴漆工藝上色並保證持久度，因此蘋果另闢蹊徑，採用鋁合金陽極氧化工藝來實現着色效果。

陽極氧化工藝的第一步是「清潔」：使用溫和的無腐蝕性溶液去除機身加工殘留油脂及指紋，這一步至關重要，只有確保鋁合金表面潔淨，才能進入下一環節——蝕刻。

蝕刻工藝會去除鋁合金表面的瑕疵以及自然形成的氧化層，通常通過鹼性浸泡、噴塗實現，最終讓金屬表面變得光滑均勻。

接下來是「陽極氧化」環節：將鋁合金機身浸入電解液中並連接陽極，電流會推動氧離子附着在金屬表面，形成多孔的氧化鋁層。

這層多孔結構是上色的關鍵，也是蘋果實現宇宙橙配色的核心步驟，此時鋁合金表面的氧化層如同海綿，能完美吸附染料，最終呈現出我們看到的橙色。

至此，鋁合金機身已基本染成橙色，但最後一步「封孔」至關重要，必須對機身進行密封處理。封孔是一套複雜的化學與物理過程，這裏只做簡單說明，這一步會讓鋁合金「海綿狀」的表面閉合，將顏色鎖在內部，同時隔絕外界雜質侵入，部分iPhone 17 Pro出現褪色的原因很可能是這一環節出現了問題。

對iPhone 17 Pro金屬機身進行封孔處理，是確保配色持久度的關鍵，若封孔工藝不到位，多孔的氧化層會完全暴露，容易受到日常生活中各種因素的侵蝕。

更糟糕的是，多孔氧化鋁結構的吸附性極強，任何與之接觸的物質都可能影響機身顏色——無論是空氣、手上的油脂還是口袋裏的雜物。水、油脂等液體一旦滲入孔隙，就可能導致顏色改變或褪色，還會削弱原本用來保護機身外觀的防腐蝕層。

陽極氧化過程中，封孔不當的情況有多種可能：比如封孔溶液成分配比錯誤，會導致顏色不均、出現斑塊；封孔過程中若受到化學污染，會讓部分孔隙無法閉合，進而引發變色；甚至完全未封孔的機身會直接吸附油脂等物質。值得注意的是，即便使用的不是過氧化氫這類氧化劑，任何清潔iPhone的物品都可能導致機身褪色。

此外，陽光照射也是一大誘因：未封孔的陽極氧化表面即便短時間暴曬也會出現褪色。封孔失敗或工藝不佳會導致機身腐蝕、磨損及外觀劣化，這與我們看到的部分宇宙橙iPhone問題完全吻合。若蘋果的封孔工藝存在哪怕一點瑕疵，用戶幾乎無法阻止機身變色。

多位材料工程師也持相同觀點：問題更可能出在封孔工藝上，而陽光照射則加劇了變色過程。蘋果方面已知曉該問題：受影響的用戶已成功更換新機。同時蘋果也在調查此事，以查明問題根源及影響範圍。

據蘋果服務鏈內部多位消息人士透露，變色的iPhone被回收並送回工程團隊進行評估，但後續如何處理仍不明確，具體方案將取決於問題根源。

目前來看，該問題僅影響部分機型，否則曝光案例不會只有零星幾起，若你喜歡宇宙橙色，完全可以放心購買iPhone 17 Pro或Pro Max，大概率不會遇到類似問題。即便不幸中招，蘋果也會提供換機服務。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】