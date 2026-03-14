Apple Watch用肥皂洗會壞？官方揭密正確清潔方法　這幾步是關鍵

Apple Watch近幾年成為不少人日常配戴的隨身配件，如何正確清潔手錶與錶帶也很重要。



不少人習慣直接用肥皂、水沖洗，但蘋果官方提醒，錯誤清潔方式不僅可能損壞手錶，還可能影響心電圖等感測功能，甚至引發皮膚過敏。對此，蘋果官網整理出完整清潔指南。

Apple Watch近幾年成為不少人日常配戴的隨身配件，如何正確清潔手錶與錶帶也很重要。（Apple）

如何清潔Apple Watch智慧型手錶？關機、拆錶帶是關鍵

蘋果官方指出，智慧型手錶若長時間未清潔，錶背水晶玻璃容易堆積乳液、防曬乳或汗水，不僅可能導致感測器失準，也可能引發皮膚不適，對於皮膚敏感或容易過敏的使用者，更應養成清潔手錶、錶帶的習慣。官方也提醒，清潔前後都要確認手錶與皮膚之間沒有殘留水分，否則可能影響心電圖讀取的準確度。

蘋果建議，清潔Apple Watch前，第一步務必先將手錶關機並從充電器取下，若使用皮革錶帶，需先拆下錶帶，避免皮革因碰水受損。

Apple Watch可以直接洗嗎？錶身怎麼洗？清水即可，肥皂是大忌

針對錶身清潔，蘋果強調「越簡單越好」。日常可使用光滑、不起毛絮的布擦拭錶殼與錶背水晶玻璃，若有明顯污垢或碎屑，可在水龍頭下以溫水輕輕沖洗，但嚴禁使用肥皂、清潔劑、粗糙材質、壓縮空氣或超音波清潔，以免造成損壞。

Apple Watch可以用酒精清潔嗎？材質不同、方法不同。（Apple）

若數位錶冠轉起來不順，可能是縫隙卡了碎屑，可在緩速的溫水下邊沖洗邊轉動、按壓錶冠，清除雜質後再以乾布擦乾。至於Apple Watch Series 10及後續機型，官方建議還可用軟毛刷輕柔地清潔揚聲器孔，避免碎屑影響音質。

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Apple Watch可以用酒精清潔嗎？材質不同、方法不同

Apple Watch 錶帶種類多元，清潔方式也各有差異。

皮革錶帶

僅能用布沾少量清水擦拭，不能泡水，清潔後需完全風乾，並避免陽光直射或高溫、潮濕環境。

單圈錶環、運動型錶帶

用清水沾濕布擦拭，可以搭配溫和、低敏的洗手乳清潔，洗後務必擦乾再裝回。

精細織紋錶帶

需以1茶匙（5毫升）的洗衣精與1杯（250毫升）水混合，將布浸泡於肥皂水中後擰乾，再拿來擦拭錶帶，接著用另一條布沾清水擦乾淨，最後至少晾乾一天，完全乾燥後才能配戴。

此外，蘋果也提醒，可使用70％異丙醇或75％乙醇酒精擦拭布、Clorox消毒巾清潔錶身、運動型錶帶與金屬錶帶，但不可用於布面或皮革材質，且避免讓液體進入任何開口。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：Apple Watch智慧型手錶可以水洗嗎？官方親揭正確清潔方式，做錯影響感測功能更容易壞】