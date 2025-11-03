對不少 iPhone 用戶而言，最令人煩惱的情況莫過於手機突然無法充電。無論是換線、換插頭，螢幕上仍顯示未在充電的一刻，往往令人焦急。許多人以為是線材老化或晶片故障，直接把充電器扔進垃圾桶，但日本媒體近期報導指出，可能是金屬端子積塵或氧化所致。只要花一點時間清潔，竟有可能讓原本報廢的充電器復活。



「壞掉」的充電器，其實只是髒了

有日本科技達人在網上分享，他的 iPhone 充電器某天突然無法使用，原以為是內部短路，準備更換新線。後來仔細檢查後發現，Lightning 插頭的金屬部分出現輕微變色，表面似乎附着一層灰黑薄膜。於是他用棉花棒沾上少量清潔液輕擦端子，結果插回 iPhone 後竟能正常充電。

專家解釋，iPhone 充電線的金屬端子長時間暴露於空氣中，會吸附濕氣與手汗，經氧化後形成微量鏽層，阻礙電流傳導。尤其在香港、日本等濕度偏高地區，梅雨季節時更容易出現此問題。雖然外觀看似只有輕微色差，但內部接點可能早已被細微氧化層覆蓋，導致接觸不良。

日媒指出，若懷疑是氧化或積塵造成的接觸不良，可嘗試以乾式清潔法處理。做法是用乾燥的棉棒輕擦充電頭金屬面，去除表面污垢，再以柔軟布料抹淨。若在金屬溝槽或邊角位置發現積塵，可用木製牙籤或塑膠棒輕輕剔除，但切勿使用金屬針或尖銳物，以免刮損導電層。

清潔時要注意這三件事

首先，絕不可使用酒精、清水或任何液體清潔劑直接擦拭端口，因為液體容易滲入電路板，造成短路或腐蝕。其次，棉棒應保持乾燥並輕力操作，避免纖維殘留於接縫中。最後，若在清潔過程中發現端子鬆動、變形或有燒焦痕跡，應立即停止使用，避免發生電擊或過熱事故。