最強JK女神由F升級變G人氣飊升！年曆拍攝花絮流出：趴地秀S曲線

日本新生代性感女神「菊地姬奈」挾著天使臉孔、魔鬼身材強勢佔據寫真界天后寶座，先前正值青春期的她身材不斷進化，從F級「日本最強JK」蛻變為G級「無敵巨乳掌門人」，人氣居高不下。「菊地姬奈」即將在2月中旬發行全新日曆，無論是超兇封面，或是性感側拍都辣度破表，粉絲們必須手刀收藏呀！



菊地姬奈出道即巔峰

現年21歲的日本寫真偶像「菊地姬奈」15歲頂著「MISS MAGAZINE 2020」亞軍頭銜出道，她憑著童顏巨乳、極致身材引發爆炸性關注，迅速成為人氣寫真女星，並以85–57–83cm（G罩杯）火辣三圍稱霸業界。近年來「菊地姬奈」以青春嬌嫩胴體、獨特誘人色氣，被台灣、日本網友們奉為女神，Instagram坐擁超過40萬名粉絲們支持。

近日「菊地姬奈」釋出日曆封面花絮側拍照，只見她趴地拱起翹臀，前凸後翹的S型身材曲線再度令人驚艷！（ig@hina_k_1019）

看看「日本G級寫真天后」菊地姬奈更多絕美相片：

20歲性感寫真《Memory》熱銷狂賣

被譽為「令和完售天后」的寫真女神「菊地姬奈」去年2月分享演藝生涯第3本寫真集《Memory》，主題為「王道寫真偶像」，拍攝地點選在澳洲與其故鄉日本茨城，她大膽挑戰不穿內衣、J字褲以及浴缸全裸，作為20歲代表作。《Memory》也彙整「菊地姬奈」15-19歲寫真紀念BOOK，別具意義，在市場上締造銷量高峰。

21歲新春年曆亮點連發

21歲「菊地姬奈」即將在今年2/20正式發行年曆，她穿著一身粉橘色比基尼，搭配美式運動棒球帽，辣露G級傲人上圍，展現出健康自然的少女氣息，再度引爆關注。近日「菊地姬奈」釋出日曆封面花絮側拍照，只見她趴地拱起翹臀，接著拿起引人遐想的冰棒擺出定點姿勢，前凸後翹的S型身材曲線再度令人驚艷呢！

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】