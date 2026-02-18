韓國啦啦隊隊長撞臉瀨戶環奈！網民傻傻分不清：求夢幻聯動

韓國正妹啦啦隊長「朴昭映」被網友指出撞臉日本人氣AV女優瀨戶環奈，2人從短髮造型、亮麗容貌到微笑時的迷人神態都如出一轍，極高相似程度引來全網驚嘆不已，掀起踴躍討論！



「桃氣女孩」韓援女神朴昭映獲大批球迷支持

高人氣韓職正妹啦啦隊長「朴昭映」（박소영）應援資歷豐富，曾為職棒韓華鷹、三星獅，職籃安養人參，職排安山OK金融集團超人、仁川鄉國人壽保險粉紅蜘蛛隊效力，「朴昭映」去年赴台加盟職排桃園雲豹飛將啦啦隊「桃氣女孩」（Peach Girls），在台灣、韓國都深受球迷們歡迎。

來看看日本超人氣女優「正版瀨戶環奈」靚麗相片：

撞臉日本暗黑女神的「韓啦隊長版瀨戶環奈」朴昭映：

朴昭映獲封「啦啦隊版瀨戶環奈」？

「朴昭映」擁有甜美臉蛋、俏麗短髮和精緻五官，她以一雙「會笑的眼睛」聞名，Instagram吸引近13.5萬名粉絲們關注。近日有網友發現25歲韓啦女神「朴昭映」撞臉21歲日本AV女優瀨戶環奈，將她封為「啦啦隊版瀨戶環奈」，再度引爆熱烈話題。

朴昭映、瀨戶環奈傻傻分不清？

關於朴昭映、瀨戶環奈外型相似的話題，激起網友們熱議：

「有點太像了」

「真得蠻像的，不寫誰是誰會分不出來」

「越看越像」

「富邦要了」

「我比較想看原版瀨戶跳啦啦隊」

「臉像身材不像」

「難怪有點眼熟」

「朴昭映的眼睛會笑」

「這同一家出廠的嗎？」

「真的超像~什麼時候來個夢幻連動？」

「真得太像又太香」



