韓國啦啦隊隊長撞臉瀨戶環奈！網民傻傻分不清：求夢幻聯動
撰文：COOL潮流生活網
出版：更新：
韓國正妹啦啦隊長「朴昭映」被網友指出撞臉日本人氣AV女優瀨戶環奈，2人從短髮造型、亮麗容貌到微笑時的迷人神態都如出一轍，極高相似程度引來全網驚嘆不已，掀起踴躍討論！
「桃氣女孩」韓援女神朴昭映獲大批球迷支持
高人氣韓職正妹啦啦隊長「朴昭映」（박소영）應援資歷豐富，曾為職棒韓華鷹、三星獅，職籃安養人參，職排安山OK金融集團超人、仁川鄉國人壽保險粉紅蜘蛛隊效力，「朴昭映」去年赴台加盟職排桃園雲豹飛將啦啦隊「桃氣女孩」（Peach Girls），在台灣、韓國都深受球迷們歡迎。
來看看日本超人氣女優「正版瀨戶環奈」靚麗相片：
+7
撞臉日本暗黑女神的「韓啦隊長版瀨戶環奈」朴昭映：
+11
朴昭映獲封「啦啦隊版瀨戶環奈」？
「朴昭映」擁有甜美臉蛋、俏麗短髮和精緻五官，她以一雙「會笑的眼睛」聞名，Instagram吸引近13.5萬名粉絲們關注。近日有網友發現25歲韓啦女神「朴昭映」撞臉21歲日本AV女優瀨戶環奈，將她封為「啦啦隊版瀨戶環奈」，再度引爆熱烈話題。
朴昭映、瀨戶環奈傻傻分不清？
關於朴昭映、瀨戶環奈外型相似的話題，激起網友們熱議：
「有點太像了」
「真得蠻像的，不寫誰是誰會分不出來」
「越看越像」
「富邦要了」
「我比較想看原版瀨戶跳啦啦隊」
「臉像身材不像」
「難怪有點眼熟」
「朴昭映的眼睛會笑」
「這同一家出廠的嗎？」
「真的超像~什麼時候來個夢幻連動？」
「真得太像又太香」
同場加映：20歲H級肉感AV新人出道 當過偶像、網紅 現役風俗店泡泡浴公主
+19
驚傳戇豆先生搭上「世界第一AV女優」 證實為合成照女方網上回應日本AV女優川越鈴子推半裸寫真集 零下瞓雪地「騰騰震」畫面唯美前AV女神小宵虎南轉型DJ再踩過界 進軍卡牌界雙修Pokémon海賊王20歲最可愛清潔工轉戰AV界 自爆打掃男廁產生「這癖好」出道
延伸閱讀：
「暗黑李珠珢」挑逗人心！南韓寫真女神「煉乳」趴跪輕舔棒棒糖，誘惑指數破表！
【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】