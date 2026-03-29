日本登山驚見大量被丟棄AV影片 女主角架乃由羅：不要破壞大自然
撰文：COOL潮流生活網
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過去人稱「透明感美少女」的AV女優架乃由羅（架乃ゆら）18歲出道，憑藉甜美外型與高曝光作品，在圈內累積穩定人氣。
她於前年宣布引退，為長達7年的女優生涯劃下句點。原以為話題將隨時間淡去，沒想到近日卻因一則「山區棄置作品」事件，再度成為網路討論焦點。
更多架乃由羅（架乃ゆら）照片：
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事件起因是一名在日本千葉山區尋找大型鍬形蟲的昆蟲愛好者，意外在山林間發現大量遭隨意丟棄的成人影像包裝盒。從曝光照片來看，這批被棄置的作品多與架乃由羅相關，引發外界關注與揣測。
面對這樣的畫面，架乃由羅也在社群平台轉發貼文，語氣難掩失落。她簡短寫下：
看完的AV請賣給二手店，不要丟在山裡破壞大自然。
希望大家在消費作品之餘，也能顧及環境與基本尊重。
對此，AV評論人一劍浣春秋也在PLAY NO.1專欄中補充說明，指出有網友留言認為被丟棄的其實都是「好作品」，而最初發文的昆蟲愛好者也回覆，現場僅見包裝外殼，並未發現光碟本體，甚至有人打趣表示「因此認識架乃由羅也不算壞事」。
不過，一劍浣春秋也直言，即便旁人用輕鬆角度看待，當事人的心情恐怕難以雲淡風輕。他認為，這正是部分女優坦言自己「不擅長經營社群」的原因，有時並非做錯什麼，卻仍得面對突如其來的輿論與畫面衝擊。究竟該選擇沉默以對，還是出面說明為自己劃清界線，往往成為進退兩難的課題。
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