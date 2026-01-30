台灣虎牙女神黑絲照瘋傳！辣腿熱舞超犯規　網笑：晚上看了睡不著

「虎牙甜心」陳伊以甜美可愛童顏、絕佳身材比例深受粉絲們喜愛，舞藝出眾的她，每回海外度假總會拍下熱舞影片與粉絲們分享。近日陳伊剛結束日韓旅遊，回台後以以一身黑色透膚絲襪造型擄獲全網目光，性感美腿、火辣翹臀搭配勾人舞蹈魅力絕殺，令網友驚嘆：「晚上看睡不著！」



台灣啦啦隊女神「陳伊」（陳奕如）擁有清新美貌、性感身材和親民魅力，她在燦笑時總露出卡哇伊小虎牙，瞬間電暈大批粉絲，因此被封為「虎牙甜心」。「陳伊」目前為職排臺中連莊啦啦隊「小魔女」隊長，背號1號，她在日前正式從職棒樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」離開，再度引發話題Instagram吸引超過51萬名粉絲們關注，人氣火熱。

陳伊（右）是台灣啦啦隊成員，有著「虎牙甜心」美稱，一雙超長辣腿讓許多粉絲為之傾倒。 （IG@bobeyiyi）

來看看啦啦隊女神陳伊更多絕美黑絲相片：

「陳伊」日前與一票美女閨蜜們飛往日韓度假，她先是在日本滑雪勝地「石打丸山スキー場」打卡，接著曬出雪地辣照，再展玲瓏有緻的好身材；之後「陳伊」飛往韓國遊玩順道體驗醫美課程，並同樣以一身清涼打扮在冰天雪地中熱舞，亮麗身影持續引發網友們關注。

近日「陳伊」換穿一身禁慾系高領黑色毛衣搭配黑色透膚絲襪，笑稱：「來！叫聲姊來聽聽」、「腿長幾公分？可以幫我量嗎？」高衩設計搭配高跟鞋露出香艷美腿，超犯規的扭臀動作，更是火辣逼人，引來網友們大讚：

「想知道，絲襪推一下」

「不行！晚上看這個會睡不著啊啊啊啊」

「好的，我去妳家幫你量」

「我婆伊伊超辣的」

「黑絲超頂」

「完美比例」

「噴血中」



【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】