AV女優引退後轉職當導演　個人賬號發佈影片花絮　顯露新作品動向

在持續多元擴張的環境下，非但「天下第一人」河北彩伽以「萌名」身份，進而跨足到音樂以及戲劇領域外，多位話題要角，更接續地揭露其潛藏的藝能才華！包括葵伊吹驚喜亮相「籃球嗜好」，瀬戸環奈亦公開了讓人稱羨的音樂細胞。



而除了上述的才藝及嗜好外，同樣也有著話題人物們，繼續朝著「影視製作」的領域前進、發展！

比方曾隸屬於龍頭廠牌S1的「桃果あかり」（桃果明里），儘管在出道一週年之際便閃電宣布引退，但持續在SNS上活躍的她，包括在去年四月份，發布了自己確定開啟「大學新生活」的貼文。

桃果あかり（X@ggwonnaa_）

甚至在日前，更在個人X（Twitter）寫下：

モデル兼監督として頑張っていきます（意即：我會同時以模特兒兼導演的身份繼續加油！）

文字，顯露其轉職為「導演」的精彩動向。

其實有在follow桃果あかり的朋友就不難知道，自引退後她除了積極投身藝能領域，並持續經營著個人Tiktok以及YouTube頻道外，更經常參與時尚、音樂活動，十足大秀其潛藏的創作才華！

然而此番，隨著桃果あかり又再度公開自己將投身「導演」一職的情報後，不免就讓群眾們開始期待，這位「新銳監督」將為影迷們呈現怎樣的矚目作品。

