「追星」能變美？研究指追星族死亡率降29%　外貌比同齡人更年輕

你身邊是不是也有那種「一天不追偶像就渾身不對勁」的朋友？科學研究顯示，追星真的不只是娛樂，它能帶來幸福感，刺激大腦分泌血清素，進一步產生抗氧化效果，讓身體更健康。



有數據指出，穩定追星的人死亡率下降了29%，心血管疾病風險也明顯降低。換句話說，你花在偶像身上的錢，不只是買周邊或演唱會門票，而是把快樂、活力和健康悄悄帶進日常生活裡。追星，不只是心動的感覺，它還在默默守護你的身心，讓你每一天都更有動力、更快樂！

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研究顯示：偶像看越多，皮膚真的會變好？

腦科學專家指出，追星帶來的滿足感會讓大腦分泌特定物質，這些物質在體內轉化後，抗氧化力甚至比維他命 E還強！這也是為什麼許多粉絲看完演出會覺得皮膚透亮、氣色變好。

追星不只是讓心情愉快，它實際上也幫助身體對抗老化，延緩身體機能衰退。換句話說，追星族的外表往往比同齡人更年輕、更有活力，內心也更充滿能量。下次當有人問你追星到底有什麼用時，就可以自豪地說：這不只是粉絲心態，更是科學認可的「青春密碼」！

抗老有效！看演唱會就像「天然醫美」？

有研究針對120位演唱會觀眾發現，現場聽音樂能有效降低體內破壞膠原蛋白的壓力物質，同時提升免疫力和抗老化因子。更棒的是，為了見偶像而努力管理體態、打理妝髮的過程，也會帶來正向動力，讓人由內而外散發活力。

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換句話說，追星不只是心情愉快，它也是一種最高級的生理保養：音樂刺激大腦、運動與自我管理提升健康，讓你氣色變好、精神更充沛，比單純的保養品還實際有效！追星的每一步，都在默默守護你的青春與活力。

每天花兩小時看偶像，消除97%日常疲勞

調查顯示，一天投入約兩小時追隨偶像的人，多數都能感覺到疲勞被快速緩解。科學解釋在於，支持偶像會促使大腦分泌快樂物質，這種精神上的「深度充電」比單純補眠更有效地恢復精神。長期下來，不僅能降低日常壓力，也對預防心情低落和憂鬱有正面作用。

有研究進一步指出，同時支持多位偶像的人，疲勞消除的效果更為顯著。由此可見，追星不僅是娛樂行為，也能視為一種心理與精神上的保養方式，讓追星族保持活力與正向情緒。

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追星能維持心情穩定，死亡率下降29%

一項針對十萬人的研究顯示，有追星習慣的人幸福感明顯較高，罹患心肌梗塞等心血管疾病的風險下降約40%。數據也指出，穩定追星的人死亡率下降了29%，長期維持這項愛好甚至可能有助於延長壽命。

除了心理層面的正面效益，追星族參加演唱會、踩點或其他線下活動，也會增加日常的身體活動量，進一步促進健康。換言之，追星不只是娛樂與精神寄託，它還結合了運動、社交與心理調節，多重效益共同作用，讓追星族從內而外獲得身心活力。

看偶像照片能刺激腦波波動，對抗失智風險！

腦波實驗發現，追星族在看到偶像照片時，大腦會產生明顯波動，這種反應有助於提升認知功能與注意力。對粉絲而言，追星不僅是情感的投射，過程中學習外語、了解偶像相關知識，也會影響大腦杏仁核的反應，使情緒更容易產生共鳴，整體心態也相對溫柔。

換言之，追星不只是心理滿足，它同時刺激大腦學習與情緒調節機制，長期下來能促進注意力集中和同理心的提升。這也是粉絲面對偶像時常展現溫柔態度的科學原因！

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只要感到開心，就是最健康的追星方式

專家提醒，追星的初衷是療癒自己，而不是和他人比較誰買得多、追得久。每個人的支持方式都不同，無論是收藏周邊、追演唱會，還是默默關注偶像，只要在自己的能力範圍內，都能從中獲得快樂與滿足。保持愉悅的心情，不僅讓生活更有樂趣，也有助於身心健康。

別被外界眼光影響，也不必為了「跟上別人」而焦慮，真正重要的是你與偶像之間那份默默的「雙向奔赴」。專注於享受這段過程，學會用自己的方式支持，才能把追星變成一件真正療癒、正向的事情，讓喜愛成為生活中最溫暖的動力。

追星族的心聲，只能說蔡康永真的超懂！

蔡康永曾說過：「你這輩子跑很遠去見一個人，是因為他曾在你的生命中留下痕跡，你希望回報他，也希望讓他知道，他曾帶給你力量，或在你困惑時給你安慰。很多人去演唱會尖叫，也不是因為偶像現場唱得比CD好，而是因為那一刻，他們可以大聲表達自己的感受，尖叫著說：我愛你，謝謝你帶給我的能量。」

這段話提醒我們，追星的意義並不只是收藏周邊或追求限量，更是一種心靈的連結，是對曾經被感動過的自己的一份肯定，也是對那份力量和溫暖的真誠回應。

科學證實追星能變美、消除疲勞，還能強健身心，透過快樂物質和多巴胺的分泌，皮膚、記性與心血管健康都能獲得改善，各位追星族，請繼續為喜歡的偶像應援吧！

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】

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