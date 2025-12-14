睇演唱會5大實用裝備推薦　排隊救星椅子手袋　1小物實現空手自由

追星族最怕的就是演唱會當天手機沒電、拍不清楚偶像的臉！從高倍率拍攝手機、實用小物到大容量尿袋，一份超實用的演唱會裝備清單通通幫你整理好。



不管你是坐搖滾區還是山頂區，只要帶對裝備，就能把歐巴（oppa）、歐膩（Eonni）的每個細節都拍得清清楚楚，讓你從進場到散場都不用擔心。

5類演唱會必備好物推薦👇👇👇

1. 高倍率手機

Samsung Galaxy S25 Ultra 從 S23 時代就被粉絲封為「演唱會神機」，這次升級到 S25 Ultra 後，配備 50MP 超廣角相機與遠距鏡頭，夜間拍攝的噪點更少、畫質更清晰，不管座位多遠都能把偶像拍得立體又寫實。

iPhone 17 Pro 系列，採用 4800 萬畫素 Fusion 鏡頭，支援最高 8 倍光學變焦，有粉絲實測後發現 Zoom in 效果比舊機型清晰很多。選購時記得優先挑有光學變焦功能的機種，10 倍光學等級以上最實用，數位變焦只是輔助。

防手震方面要選 OIS 加 EIS 雙穩定系統，開高倍率時才不會糊掉。對焦追蹤功能也很重要，人眼或人臉追焦能緊跟主唱，舞群切換位置也不會失焦。錄音部分要注意，長距離錄音容易爆音，記得開啟大音量環境抑制功能或使用外接小麥克風。另外 4K 60fps 錄影很吃容量，建議裝記憶卡或準備外接 SSD 備份。

vivo X300 Pro 的外接 2.35 倍長焦增距鏡更強大！最高實現超過 200 倍變焦，在此模式下，提供 200mm～5,400mm 等多種焦段，拍照、錄影都支援；同時也能套用抓拍、人像等各種模式，實用度相當高。

2. 手機掛繩＆尿袋

拍攝周邊配件也不能少！長時間舉手機錄影真的會手酸到不行，手機掛繩能讓你休息之餘，也不用害怕找不到手機，隨時想拍攝照片影片都非常方便。

尿袋的部分，基本款要 10000mAh 以上，如果是整天戶外場或長時間演出，建議直接上 20000mAh。Philips多功能十合一行充附充電線和磁吸功能，還有 Wh 標示方便帶出國。小米的尿袋價格親民也是不錯選擇。小型尿袋雖然容量較小，但能直接插充電槽，不用被充電線綁住。省電小技巧包括把螢幕亮度調到可視最低、關閉5G鎖4G，或把場刊和座位圖存成離線檔案。

3. 攜帶式椅子手袋

這款堪稱「排隊救星」的攜帶式椅子手袋，外表看起來就像一只普通的側背包，沒想到只要打開，就能變成一張可坐的折疊椅！耐重高達100公斤、重量僅約 520 公克，卻能讓你在排隊、等開場的漫長時光中，輕鬆找到喘口氣的空間。

4. 多功能掛扣

追星現場最怕的不是天氣，而是手上那堆「不知道該放哪」的東西，像是外套、帽子、手燈、應援小物等。日本 3COINS 的多功能掛扣就派上用場了！能輕鬆固定髮箍、帽子、外套等物品，另一款則是連寶特瓶都可以掛在身上。設計可自由拆卸，使用方式靈活又安全。掛在包包上收納小物，讓你在拍照或揮手應援時，都能實現空手自由！

5. 爆米花分享夾鏈袋

在漫長排隊的過程中，總少不了嘴饞想吃點東西的時候。3COINS 推出的爆米花分享夾鏈袋附有可肩背的繩帶，不必手拿，就能一邊排隊、一邊吃零食。無論是跟朋友分食剛買的爆米花，還是從家裡自帶小點心，都能吃得輕鬆又不會手忙腳亂。除此之外，這款透明夾鏈帶除了可以拿來裝零食，也能當作透明防水小包來使用，找東西一目瞭然，下雨天更不用怕包包裡的應援小物被弄濕！

