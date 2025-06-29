G-Dragon粉絲為追星狂減95公斤！兩個月減肥前後對比照判若兩人

偶像的力量，不容小覷。就像準新娘為婚禮拼命減肥一樣，粉絲為了偶像奮力改變自己，也並非不可能。最近，一位G-Dragon的超級粉絲就用實際行動說明了一切為了看他演唱會，她在短短幾個月內狂減95公斤！



這位身高167厘米的中國女粉，減肥前體重高達約145公斤，她近日在小紅書分享了自己的驚人蛻變過程，令人佩服不已。她在影片封面寫道：「從145公斤到XX公斤？偶像對外貌到底有多大影響？」並感性地說：

「因為喜歡你，我成了更好的自己。」



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影片中，她記錄了聽說GD將開啟《Übermensch》世界巡演後，立志改變的那一刻起，開始投入高強度拳擊與普拉提訓練的全過程。她經歷情緒崩潰、痛苦掙扎，最終在5月26日大阪場次演唱會時，以判若兩人的面貌驚豔亮相。而在5月底發佈的另一支影片中，她透露已成功減去約95公斤。

值得一提的是，GD的巡演是在3月中旬才公佈，也就是說，她這番大逆轉可能只用了短短兩個月！更驚人的是，她至今還在持續瘦身，從她釋出最新的視頻中，顯示她目前體重已降至約50公斤。

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網友紛紛驚呼她的毅力和成果，許多人羡慕不已：

「為什麼我在他回歸後反而開心到胖了？」

「我也是！心情一好，食慾也跟著好了」



還有人分享了自己的故事：

「我也為了他瘦了約13公斤，馬上飛澳門追星去！」



看完她的故事，不禁讓人驚訝愛偶像的動力，真的可以改變人生。

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