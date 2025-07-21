追星攻略｜EXO/BTS/金鐘國　11間韓星主理店舖　近首爾地鐵附詳情

不少後生仔為求見心儀偶像一面，遠赴韓國旅行，希望目睹偶像的風光。那麽除了看演唱會和現場活動之外，還有沒有辦法偶遇到韓星呢？《開罐》為大家準備11個由韓星本人或他們家人開的店，絶大部分都是在首爾開店，其中不少店都留有偶像的痕跡，包括親筆簽名及照片，如果幸運的話更有機會偶遇本尊！



1. 하하&김종국의401정육식당（HAHA和金鐘國的401精肉食堂）

從名字就可以得知，這間餐廳正是Running Man中的HAHA和金鍾國經營的燒肉店，位於遊客熱門觀光地帶之一的弘大區。除了餐廳外面有2人的大海報裝飾之外，内除了有更貼滿綜藝節目《Running Man》固定成員及嘉賓的名牌，以及他們的親筆簽名和留言！此店亦提供包括中文、英文、日文及韓文4種語言的菜單，對外國遊客非常友善。《Running Man》的粉絲不容錯過！

하하&김종국의401정육식당 ｜地址、營業時間、前往方法及人均消費

地址：首爾特別市麻浦區細橋路23 （서울마포구잔다리로23）

營業時間：16:00~次日凌晨02:00

前往方法：上水站1號出口步行8分鐘 / 合井站3號出口步行7分鐘 / 弘益大學站9號出口步行11分鐘

人均消費：約20,100 WON（約港幣115元）

IG：@401_restaurant

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2. Mouse Rabbit Coffee，Cafe Armoire

這兩間Cafe都是由男團Super Junior的藝聲開設，而Mouse Rabbit則是藝聲和弟弟一同開設的Cafe。兩間Cafe都走文青風格，主要提供咖啡及輕食。Mouse Rabbit場内採用偏黃燈光，空間闊落，大至有三層的空間和地下室，更有可愛的貓店長Coco坐鎮！而Cafe Armoire裝橫亦非常特別，Cafe入口的們是一個櫃子，有一種帶人進入未知空間的神秘感，而場内佈置充滿歐美古董風格，非常適合各位迷妹打卡。值得一提的是，藝聲時不時喜歡巡視業務，而Super Junior的隊友亦曾大駕光臨，各位ELF可以前往參觀順便碰碰運氣！

Mouse Rabbit Coffee｜地址、營業時間、前往方法及人均消費

地址：首爾市廣津區陵洞路11街10 \ 華陽洞5-14 （울광진구능동로11길10 \ 화양동5-14）

營業時間：12:00-23:00（last order 22:30）

前往方法：建大入口站2號出口步行約5分鐘

人均消費：約4,500-18000 WON（約港幣25-103元）

IG：@mouserabbit_official

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Cafe Armoire｜地址、營業時間、前往方法及人均消費

地址：首爾廣津區東一路22街117-27號 （서울 광진구 동일로22길 117-27）

營業時間：12:00-23:00（last order 22:30)

前往方法：建大入口站2號出口步行約5分鐘

人均消費：約4,500-13,000 WON（港幣25-75元）

IG：@cafe_armoire

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3. KAMONG

這間cafe由男團EXO成員Kai的姐姐所開設，而cafe的取名合拼Kai和「夢」的拼音，寓意「Kai的夢」，場内有不少偶像的蹤跡，亦有粉絲曾捕捉到Kai低調撐場的身影。而店内以簡約黑白風格裝飾，主打以水果製成各種甜品，賣相相當不錯。據悉Kai和EXO的成員偶爾也會驚喜現身，粉絲可以獲得偶像繪製的紙品同時嘗試創造偶遇機會！

KAMONG｜地址、營業時間、前往方法及人均消費

地址：首爾瑞草區瑞草大路42街17一樓（서울시 서초구 서초대로 42길 17 1층）

營業時間：平日08:30-22:00；週六11:00-22:00；週日11:00-22:30

前往方法：瑞草站1號出口步行約1分鐘

人均消費：約6000-15,000 WON （港幣約35-85元）

IG：@kamong.coffee

**每月第一個週六不販售鬆餅

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4. 김재운 초밥사랑

這間看似平平無奇的地道壽司店，其實是女團Kep1er成員多娟父母所開的店！父母愛女心切又非常了解粉絲心，店内除了放滿了女兒偶像生涯的照片之外，亦會接收粉絲贈送的禮物，為現場添加佈置。有曾經光顧的粉絲更分享，店内職員非常親切，更會贈送Kep1er的周邊，絕對值得一來！

김재운 초밥사랑｜地址、營業時間、前往方法及人均消費

地址：首爾永登浦區國會大路50街20 （영등포구 국회대로 50길 20）

營業時間：11:00-22:00（外賣last order 22:30)

前往方法：永登浦市場站2號出口步行約2分鐘

人均消費：約15,000-25,000 WON （約港幣85-145元）

IG：@sushiluv3

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5. Café PLENO

要數到韓星經營的店面，當然不少得「亞洲王子」張根碩的咖啡店！店內以清新的白色調為主，並巧妙點綴綠色植物，營造出充滿生機的氧氣感氛圍，讓人彷彿置身於靜謐的森林之中。店内除了提供超高水準的甜品和咖啡之外，更設有周邊讓粉絲現場購買。

Café PLENO｜地址、營業時間、前往方法及人均消費

地址：首爾特別市江南區宣陵路724(서울시 강남구 선릉로 724)

營業時間：11:00-20:00

前往方法：江南區廳站3號出口步行約4分鐘

人均消費：約5,000-15,000 WON（約港幣30-85元）

IG：@cafepleno

6. Cafe Far Ben

隨著BTS成員陸續退伍，在他們開的店偶遇的機會又回來了！這次介紹的Cafe Far Ben是國民級男團BTS成員RM的妹妹親自經營，門口長期擺放由RM送給妹妹作爲老闆娘新開始的祝賀花盆。Cafe採自助取餐及自助烘熱，客人可以按焗爐上的指示操作。店内空間非常大，而店面均使用木造家具，營造柔和氛圍。有去過的粉絲則建議中午前到達可避開高人流。

Cafe Far Ben｜地址、營業時間、前往方法及人均消費

地址：首爾城東區聖水二路65 (서울 성동구 성수이로 65 )

營業時間：平日10:00-20:30 ，周末11:00-20:30

前往方法：聖水站3號出口步行約5分鐘

人均消費：約6,000-15,000 WON（約港幣35-85元）

IG：@cafe.farben

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7. Tutorial

走進歌手 Zion.T 與爸爸共同經營的咖啡廳 Tutorial，你一定會被它純白簡潔的風格和寬敞舒適的座位深深吸引，而這裏特色的「紙團蛋糕」如同其名，外觀是抹面凹凸不平的奶油蛋糕，就像一張被揉得皺皺巴巴的白紙。隨餐更會附上的朱古力醬，讓顧客能盡情發揮創意，親手裝飾自己的蛋糕。店内亦有負責巡場的店狗Hammock駐守。值得一提的是，此店亦會與其他偶像的粉絲站合作，限時進行其他偶像的應援活動，各位韓迷趕快收藏此寶藏之地！

Tutorial｜地址、營業時間、前往方法及人均消費

地址：首爾市特別市麻浦區臥牛山路39-15(서울시 마포구 와우산로 39-15)

營業時間：周一 13:00~18:00， 星期二至星期日 12:30-21:30

前往方法：上水站1號出口步行約1分鐘

人均消費：約5,000-20,000（約港幣30-115元）

IG：@tutorial.one

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8. Café Kioot Kioot

一聽到這間名字就可以感覺到非常Cute Cute的氣息，這間就是女團Red Velvet成員Joy的姐姐經營的咖啡店！店面非常不大，但場内佈滿可愛的小狗造型吉祥物，而吉祥物的原型靈感則來自Joy的愛犬Haetnim，非常可愛。有不少粉絲到現場也巧遇Joy的家屬，而他們亦熱情招代粉絲們。如果幸運的話，有機會可以遇到Haetnim本尊呢！

Café Kioot Kioot｜地址、營業時間、前往方法及人均消費

地址：首爾市特別市城北區阿里郎路19號街13號1樓 （서울 성북구 아리랑로19길 13 1층)

營業時間：平日10:00-18:00，周末10:00-19:00（逢周一休息）

前往方法：貞陵站2號出口步行約1分鐘

人均消費：約5,000-15,000 WON（約港幣30-86元）

IG：@cafe_kiootkioot

9. 금은방 （GeumeunBang）

早前因姣好身材而在韓國Waterbomb音樂節的「水炸彈女神」權恩妃，原來在去年12月再聖水洞開設了自己的cafe！Cafe的名字靈感來自愛狗金妃+自己的名字恩（銀）妃，而店内亦有不少含有愛犬金菲的元素。早前更有幸運粉絲遇到老闆娘本人驚喜現身點餐，不過看來貴人事忙，權恩妃並沒留下簽名或與粉絲合照便匆匆離去。

금은방｜地址、營業時間、前往方法及人均消費

地址：首爾市特別市城東區松亭洞14號街1號（서울특별시 성동구 송정동 14길 1）

營業時間：11:00 - 20:30 （**8月4日-8月10日休息）

前往方法：兒童大公園站3號出口步行2分鐘至巴士站乘搭3220號巴士，於首爾林艾帕克公寓站下車，再步行約4分鐘

人均消費：約5,000-15,000 WON（約港幣30-86元）

IG：@cafe_geumeunbang

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同場加映：首爾以外的明星店

韓國地方非常之大，有不少韓星或韓星的家人也選擇在首爾市中心以外開創自己的生意。雖然路程會偏遠，但依然無阻粉絲尋找偶像蹤跡的決心，前往一探究竟！

10. Café Yogur Bara

從名字就可以看得出這是一間主打吃乳酪的Cafe，IG頻頻更新五彩繽紛各款奶油色乳酪是GOT7成員JAY B父母所經營的Cafe。這間Cafe聲名大噪，今年5月初更在泰國開設首間旗艦店，可見其人氣極高。JAY B的父母亦非常親民，歡迎各位粉絲前往光顧之餘不忘與粉絲合照留念，更歡迎粉絲把照片分享至社交媒體。有粉絲更分享曾在店内遇到JAY B驚喜現身，幸運地在現場取得親筆簽名！

Café Yogur Bara｜地址、營業時間、前往方法及人均消費

地址：京畿高陽市一山東區聖賢路658號路180 (경기고양시일산동구성현로659번길180)

營業時間：周五、六、日 11:00-21:00

前往方法：（於首爾出發）乘搭地鐵於3號綫三松站8號出口下車，步行約4分鐘至巴士站乘搭037號巴士，於沙里峴洞入口下車，再步行約3分鐘

人均消費：約6,000-11,000 WON（約港幣35-65元）

IG：@cafe.yogurbara （不接受DM查詢）

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11. Eyebis

早前在香港剛完成最後一站演唱會的少女時代隊長泰妍，在全州故鄉的父母也有經營眼鏡店！店鋪内分開兩個空間，一邊是眼鏡店，而另外一邊則擺放泰妍出道十年以來多張照片、獎項、親筆簽名唱片及粉絲贈送的禮物，可以說是博物館水準也不爲過。雖然泰妍甚少出現在現場，但泰妍的親哥哥不時會出現在店内招呼粉絲們。現場亦留有一本大冊子，讓粉絲寫下想對她說的話。房間放滿各種粉絲禮物，不過店員亦非常歡迎粉絲繼續贈送泰妍相關的周邊禮物！約有興趣配眼鏡的話，只需等候1-2小時便可馬上取貨，極爲便利。

Eyebis｜地址、營業時間及前往方法

地址：全羅北道全州市完山區孝子洞一街454-1號 西島廣場一樓 (전라북도 전주시 완산구 효자1가 454-1 서도프라자 1/F)

營業時間：10:30-20:30 （每個月的第一和第三個周二休息）

前往方法：（於首爾出發）於首爾站乘搭KTX在全州站下車，步行6分鐘至巴士站乘坐535號巴士，於安行橋站下車後步行6分鐘

IG：@hyoja_eyebis