演唱會驚現「追星代拍打卡」服務！請人舉ID扮到場　收費5元起

搶不到飛去睇偶像演唱會，你會選擇在家默默聽歌，還是花錢請人「證明」你在場？近日一條影片在網上瘋傳，片中有人竟然在現場舉著別人的社交平台帳號截圖瘋狂打卡！更產生一項「有償帶ID」的服務，將粉絲之間互相幫忙的初心，變成明碼實價的生意，引發網民熱烈討論。



女粉絲在演唱會現場「代拍ID打卡」的影片在X掀起熱議。（X@Shenxiao123971）

雙手機神操作只為「代打卡」

日前，一段由在演唱會現場拍下的短片在網上掀起熱議。從片中可見，一名在場粉絲手持手機對準演唱會舞台拍攝，但她的鏡頭內除了有現場環境，還同時舉著另一部手機，而螢幕上顯示的是微信的個人賬號主頁截圖。如此重復操作直至將一個群組內的十幾個人全部完成。而這種操作，正是現時追星非常流行的的「代拍打卡」服務。

「帶ID」原本是一個充滿人情味的舉動。對於那些因為搶不到飛、身處海外或各種原因而無法親身抵達現場的粉絲來說，他們會拜託能夠去現場的朋友或同好，將自己的社交平台帳號（ID）截圖，與演唱會舞台或應援物合照。

通過合照，未能到場的粉絲彷彿也獲得了一種遠程參與的體驗感。這算是追星族之間最常見、用來彌補未能見偶像一面的溫暖互助。但越來越多人渴望在社交平台展示自己的「追星成就」，相關需求急劇增加。

（《回答吧1997》劇照）

由「無償幫忙」變「明碼實價」

現時不少人會將原本無償的粉絲互助，包裝成具有盈利性質的「有償帶ID服務」。現時在不少二手交易平台或社交網站上，搜尋相關字眼，就能找到明碼實價的代拍服務，價錢5-10元人民幣不等，主要視乎明星的人氣以及門票的搶手程度而定。由大型演唱會、明星生日應援活動，到小型的應援Cafe。買家下單之後，就會有人在現場舉著你的帳號截圖到處打卡。買家拿到照片後放上網，就能營造出「我也有去現場支持」的假象。

不過，不能將這種行為簡單歸咎於「虛榮」，有不少追星一族表示，演唱會搶票難度高，加上機票酒店成本高昂，很多真心支持偶像的粉絲根本無法場場報到。對他們而言，花少許金錢買一張「帶ID」的現場照片，就像買一件紀念品一樣，是自己對偶像熱愛的一份「在場證明」。既然有真實的需求，自然就會衍生出相應的服務，也屬於追星文化進化出的一種變通方式。

網民反應兩極

針對這種現象，網民反應兩極。有網民表示理解，「有人願意買單、有人想賺，無所謂吧」，有同樣經歷的網民表示類似的打卡照並不好拍，「願意免費幫拍是人情，收費也是應該的」，更有追星人士反擊「只係去唔到現場所以想打個卡留念，又冇妨礙到人，唔明點解咁多唔追星嘅人出嚟批鬥」。但亦有不少人狠批這種行為「心靈空虛得好嚴重」，直言「買不到票還多花錢，為了炫耀假裝自己有去」、「連娛樂都要變成別人代勞，你真的娛樂到了嗎？還是只是裝一個表象給別人看？真的有必要活成這樣嗎？」