日本29歲偶像Maimai自拍徵男友　超級童顏網傻眼：怕是「父女檔」

大家有沒有那種經驗，看到某個人的照片，然後開始懷疑自己的眼睛？最近，日本有一位即將滿29歲的女偶像，就因為她的「超級童顏」讓整個網絡都炸鍋了。



這位引起熱議的主角，是偶像團體「FR2PON!」的粉色擔當——まいまい（Maimai）。她最近在社群平台X上接連發文，說自己下周就要29歲了，而且還是單身，乾脆公開徵求男友。

まいまい（Maimai）（IG@maimai_fr2pon）

更多まいまい（Maimai）照片：

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她在帖文裏俏皮地寫道：「我下周就29歲了，誰來帶我走吧～」隔天又加碼：

我28歲，單身，沒有男朋友，有人要報名嗎？

本來只是普通的生日前心情分享，但配上的自拍照一看——等等，這確定是29歲？？

まいまい（Maimai）發自拍徵男友。（X@maimai_fr2pon）

照片中的Maimai綁着雙馬尾，留着齊劉海，一雙水汪汪的大眼睛，配上手掌大的小臉蛋，穿着白色毛衣的她，看起來完全就是個還在讀書的學生妹。這張臉說她才十幾歲，絕對沒有人會懷疑。

帖文一出，留言區瞬間被日本網友的驚呼聲淹沒：

「不管怎麼看，她絕對是個小學生吧！」

「說你才十幾歲我也相信，這真的是成年人嗎？」

「長得太犯規了，這孩子般的臉孔是怎麼回事？」

「這根本9歲吧……」

「吃什麼長大的，我也想這樣永遠年輕！」

「10代だと言われても信じてしまいそう」（說你才十幾歲我都差點信了）



還有人開玩笑說，如果Maimai真的交男朋友，兩個人一起出門逛街，大概會被路人誤以為是「父女檔」，場面一定很尷尬。也有人直接舉手報名：「祝你生日快樂！如果不介意的話請讓我領走吧！」

1997年出生，出道多年的「資深」偶像

這張超級童顏，實在讓人很難想象，Maimai其實是1997年4月2日出生的，今年要滿29歲，東京都出身，身高只有153公分。個子嬌小加上這張臉，說她是「凍齡」還不夠，根本是「時光在她身上停滯」了吧？

雖然長得一副小孩樣，Maimai在演藝圈的資歷可不淺。她從2019年就開始以偶像身份活動，待過好幾個團體，後來才加入現在的「FR2PON!」。這一路走來，她始終保持着這份「違反物理定律」的可愛，在粉絲之間話題性一直很高。

網絡的另一種聲音：這確定沒開美肌？

不過，在一片驚呼聲中，也有不少日本網友提出了更「現實」的看法。畢竟在這個修圖軟件發達的時代，照片的可信度有時候真的得打個問號。

在5ch論壇上，就有網友直言不諱地吐槽：

「先把那個奇怪的加工關掉再來談吧。」

「加工得太誇張了，看起來反而有點恐怖……」

「點開圖片的瞬間還以為會是ブラクラ（惡意網頁），有點可怕。」



這類留言雖然潑了點冷水，但也反映了部分網友的真實心聲。照片裏的Maimai五官太過「精緻」，眼睛大得像漫畫人物，臉小到不科學，有些人認為這已經超出了自然美的範圍，更像是開了超強美顏濾鏡。甚至有網友毒舌地說：

這照片看了讓人不太舒服……

不過粉絲們也跳出來護航，說Maimai本人本來就是童顏，現場看也很可愛，照片只是「正常發揮」而已。

其實這是她的固定「梗」？

話說回來，Maimai在社群上公開「徵男友」，其實也不是第一次了。熟悉她的粉絲都知道，這可以說是她的「定番哏」之一。她常常會用這種有點撒嬌、有點幽默的方式和粉絲互動。

這次因為生日將近，加上那張讓人跌破眼鏡的童顏自拍，才讓這則帖文瞬間爆紅，燒到了偶像圈以外的地方。畢竟，一個「看起來像小學生」的女生跟你說她快30歲了，這種衝擊感任誰都想轉發一下吧。

另外，Maimai過往也因為一些「神奇角度」的照片引發過話題。有一次她因為穿着超短褲，搭配角度問題，拍出了看起來像是「沒穿內褲」的照片，當時也在網絡上掀起了不小的討論。

看來這位童顏偶像不僅外表凍齡，製造話題的功力也是一流的。

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