日本前女偶像自爆花600萬円整容　對比照曝光！網民:根本是兩個人

日本偶像女團STU48前成員榊美優於退團後，轉戰成為美妝界KOL。近日，其於社交平台上大方公開自己整容前後的對比圖，更大爆自己整容前前後後共花超過600萬日圓（約30萬港元），引起一眾網友熱論。



X@miyu_biyo_

日前，前偶像女團STU48成員榊美優於X上Po出自己18歲和現金23歲樣貌的對比照片，於圖中可見出道時的榊美優臉型較圓潤，鼻頭也比較有肉，如今照片則可見其下巴線條變得俐落纖細，鼻樑鼻翼也變得高挺。

榊美優表示，當年出道時自己身高152公分、體重42公斤卻仍被要求減肥，她分享自己曾使用不良的減肥方式，一度瘦至36公斤，更患上厭食症。現在的她已經改掉節食暴食的習慣，目前體重大約38公斤。

日本「賣淫公寓」失控！400女非法藏身 日媒公開服務價目表惹議

她更坦言，自己花費約600萬日圓整容，當中包括隆鼻、去除眼袋、下巴拉提、臉部抽脂等項目。她還戒掉了磨牙和抿嘴的習慣，令她臉部亦更加精緻和緊實。

X@miyu_biyo_

她表示當初於團隊時，曾因與成員比較而變得焦慮自卑，甚至照鏡都會哭。而她之所以整容，一開始只因想得更可愛「這就可以在偶像團體中更受歡迎」，但她後來領悟到，整容不該是為了取悅別人，而是自己開心更重要。她現在感覺自己比當年更有自信，亦已沒太在意別人的評價，而是更注重於自身。

福原愛認再婚並懷孕！對方竟是當年橫濱男 日本網民：難送上祝福

貼文一出，即引起網民熱論，不少網民對此都感到驚訝，表示「整個人都不一樣了」，「變得很可愛」，「透過努力的累積，自信心大增，太棒了」，網民更讚賞其勇於公開自己過去的勇氣和心境變化，認為她現在不單只在意自己的樣貌，而是更注重自己的個人心境，提升心理健康，令人敬佩。