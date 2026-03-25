後生仔理財｜基金要點揀？投委會教買基金必睇2份文件（附實測）

隨着投資觀念普及，不少大學生／職場小薯開始透過不同渠道增值財富，希望盡快儲到第一桶金。除了傳統的定期存款外，買基金、買股票亦成為常見的投資選擇。不過新手對投資市場未必熟識，甚至只靠坊間消息、KOL建議來投資，就好容易「出事」做水魚。投資者及理財教育委員會(投委會)早前發佈文章並指出，要掌握基金的基本資料，可以從兩份關鍵文件入手。



《我們與惡的距離》劇照

投資基金看似簡單，但市場上產品五花八門，條款細節又多專業用語，新手小薯未必睇得明。投委會指出，在認購基金前，有兩份文件能幫助投資者快速掌握產品重點，分別是《產品資料概要》及每月更新的《基金簡介》。善用這些工具，有助比較不同基金，做出更明智的投資決定。

《獵金遊戲》劇照

一、《產品資料概要》：快速掌握基金投資策略與風險

《產品資料概要》是一份以淺白文字編寫的文件，專門為投資者歸納基金的核心資料，讓大眾能在短時間內掌握產品的基本輪廓，快速掌握基金重點的入門文件。

這份文件涵蓋的內容相當全面，包括基金經理及保管人名稱、交易頻密程度、派息政策、基本貨幣及經常性開支比率等基本資料一覽。文件同時會介紹產品的投資目標與策略，以及基金使用衍生工具的程度。

綜合基金平台網站截圖

風險因素更是文件中不可或缺的部分，該份概要會清楚列明投資該基金可能面對的主要風險。此外，《產品資料概要》還會提供基金的過往業績表現，以及詳細的費用及收費結構，並載有其他資訊如認購或贖回的交易截止時間等非上市類別資料。

投資者可透過港交所綜合基金平台的「基金資料庫」，或到基金分銷商及基金公司網站下載這份文件。不過，投委會也提醒大家，《產品資料概要》只能作為快速入門的工具，並不能完全取代完整的銷售文件，作出投資決定前應參閱全套資料以掌握更全面的資訊。

記者以盈富基金（2800)嘗試做實測，只要輸入基金名「盈富基金」，搜尋資料立即會顯示基金基本資料，例如基金的投資政策一欄，就表示「基金是旨在緊貼恒生指數表現」。此外， 《產品資料概要》也有披露持股分佈，例如盈富基金主的十大持倉包括阿里巴巴、滙豐、騰訊、建設銀行等重磅成份股。亦會有過往業績（由一日至10年)的圖表，更會披露詳細的基金風險，稱「產品旨在為投資者取得長線投資的資本增長」。投資者最關心的股息政策方面，概要也明確顯示「盈富基金」基金會每半年派息一次，約在每年5月及11月進行。

二、《基金簡介》：每月更新！緊貼十大持倉與表現數據

除《產品資料概要》外，還有一份十分實用的文件，可以幫助新手快速了解基金概況，這就是基金簡介 ( Fund Factsheet，又稱基金報告或基金單張) 。《基金簡介》通常每月更新一次，緊貼最新動態的實用工具。

文件除列出基金的基本資料、投資目標及費用外，還會提供不同投資年期的投資表現與回報率，讓投資者清楚了解基金是跑贏還是跑輸大市。另外，買基金你也會想了解基金買了／持有甚麼股票或債券，基金簡介一般有提供基金的「十大持倉」，以及行業或國家分布，部分較詳盡的基金簡介更會提供波幅、夏普比率、持倉數目、現金水平等進階數據。

綜合基金平台 截圖

盈富基金的十大持倉佔比（富途牛牛截圖）

記者再以盈富基金（2800）做實測，基金簡介即提供該基金的四大持倉佔比，並強調它屬追蹤指數的被動型基金，持股組合會隨恒生指數季度檢討、僅會在被動層面因應指數調整而買入或賣出相關持股等等資料。

但温提各位新手們，基金過去的表現都只能作參考，不是過去跑贏市就瞓身投資，都要自己分析下未來行業、經濟環境等再作衡量。