大學生最強兼職？政府全年招聘頂薪$179/hr請輔警　入職條件一覽

大學生想在政府揾份part time 兼職不容易，為了吸引大學生入職，香港警務處推出輔警大學生計劃，時薪由$115元至$179元不等。對於有意將來投身警隊，或想尋找一份薪酬可觀、具社會意義兼職的學生來說，這無疑是一個值得留意的機會。



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政府警務處推出「輔警大學生計劃」專為正在就讀專上院校的學生而設，讓學生能夠在學期間接受警隊訓練，體驗執法工作。成功獲取錄的輔警警員，薪酬按香港輔助警察隊薪級表計算，時薪由最高可達$179元，兼職薪金相當豐厚。不過就需注意，申請這份兼職就必須現正就讀本港大學或專上學院的全日制學生，對有志投身紀律部隊的大學生而言，對日後投考正規警務人員累積寶貴經驗。

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政府工｜香港警務處− 輔警警員(輔警大學生計劃)

月薪：每小時$115元起

截止申請日期：全年招募

入職條件：

(a) (i) 在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或

(ii) 在香港中學會考五科考獲第2級／E級或以上成績，或具同等學歷；

(b) (i) 香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等學歷，或在遴選警員的筆試中，考獲中文及英文語文測驗合格

(ii) 能閱讀及書寫中文及操流利粵語；

(c) 須通過體能測試；

(d) 須通過視力測試，包括視覺敏銳度測試及色覺測試。而配戴眼鏡或隱形眼鏡的人士亦可申請。申請人可在配戴矯視工具的情況下進行視覺敏銳度測試，但不包括色覺測試

(e) 必須是香港特別行政區永久性居民；及

(f) 須通過體格檢驗 (包括尿液驗毒)。

註:

1) 警務處自2003年起開始舉辦「輔警大學生計劃」，專為所有就讀本港大學或專上學院的全日制學生而設。計劃為全年招募，每年設一期合共三百七十小時全日制特別基本訓練課程，於夏季六至八月份舉行，訓練時間為早上九時至下午五時。透過「輔警大學生計劃」投考的人員亦可選擇參加於其他月份進行為期二十六至三十三星期的基本訓練課程，訓練時間為一個星期兩至三晚上及一個週末。

2) 輔警大學生計劃的投考人必須為就讀本港大學或專上學院全日制學生

職責：

輔警警員主要工作是支援正規警隊在大型公衆活動或預先策劃的行動中執行人群管理工作，以及執行日常巡邏工作 。此外，在發生天災或緊急事故時，輔警隊亦會提供支援。

聘用條款:

獲取錄的申請人會以非公務員聘用條款受聘，試用期為由受聘開始直至完成基本訓練課程後一年。成功通過試用期者將獲當局考慮確任警員(輔警)的職級。

申請手續:

(a)申請人可以透過更方便快捷的方式申請警察職位，立即下載「香港警察招募App」(https://www.police.gov.hk/v/index.php?i=rec_app_t)完成填表投考。

(b)申請人亦可透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統 (https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

(c)申請書如資料不全或以親身、郵寄、傳真或電郵方式遞交，概不受理。

(d)若經公務員事務局互聯網站作網上申請，你必須下載「香港警察招募App」才能追蹤最新的遴選進度