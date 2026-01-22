打工仔津貼2026｜14大就業生活交通補助重點一覽　最高獲1萬現金

踏入2026年，精明理財依然是打工仔的生活王道！除努力工作，善用政府各類恆常資助，隨時能為荷包止血甚至自我增值。由就業進修、交通出行的貼地補貼，到支援家庭照顧者的暖心津貼，無論是剛投身職場的年輕人還是尋求轉型的打工仔，總有一項津貼能助你一臂之力。即睇以下14種津貼，切勿錯過屬於自己的權益。



生活補貼

1. 在職家庭津貼

「在職家庭津貼計劃」致力鼓勵自力更生的，以住戶（含1人住戶）為申請單位，全面支援基層生活。只要住戶符合指定的工時要求及入息資產限額，即可按實際情況申領基本、中額或高額津貼。如家中有合資格兒童，更可兼領兒童津貼。津貼按住戶入息分為全額、3/4額或半額發放，每次申請的申領期為遞交前剛過去的6個月。

詳情可到在職家庭及學生資助事務處查詢。

2. 照顧者津貼計劃

社署設有針對「低收入家庭護老者」及「殘疾人士照顧者」的兩項生活津貼，旨在支援有需要人士留在社區生活。雖然對象不同，但申請門檻相若：受照顧的長者或殘疾人士必須正在輪候社署指定的資助服務（如長期護理或康復服務），並繼續居於社區。照顧者須履行每月不少於 80小時的照顧責任（照顧多於一人則須120小時），且家庭入息低於指定上限（不設資產審查）。

注意：以上兩項津貼金額均已劃一調升，每月津貼額已由$2,400增加至$3,000。若照顧者經評估後有能力同時照顧多於一名合資格人士，每月最高可獲發放$6,000津貼。而照顧者不可同時領取綜援、長者生活津貼或傷殘津貼。

詳情可到社會福利署官方網站查詢。

3. 租金援助計劃

房屋署透過「租金援助計劃」向暫時有困難的公屋租戶提供支援。合資格申請人可獲寬減一半或四分之一租金，而減租有效期更已延長至兩年。

申請資格主要取決於「家庭總收入」及「租金與入息比例」。非長者家庭若收入低於入息限額50%或租金佔比較高，可獲減一半租金；收入介乎50%至70%則減免四分之一。至於全員年滿60歲的長者家庭，只需收入低於限額70%或租金佔比逾18.5%，即可減半租金。

詳情可到房屋署網站查詢。

4. 電費補貼

中電及港燈宣佈今年下調電費。中電平均淨電價下調2.6%，新價格為每度電140.6港仙；港燈則下調2.2%，每度電降至163.3仙。除此之外，兩大電力公司今年亦繼續推出各類資助計劃，進一步減輕基層市民的生活開支。

（1）中電撥款6,000萬元推行「消費券計劃」，向低用電量住宅及享有長者電費優惠的客戶，每戶派發總值$100的中電消費券。預計全港約60萬個家庭受惠，市民可於參與計劃的食肆及零售商戶使用消費券，實行慳電兼享消費優惠，具體派發詳情有待中電官方公佈。

（2）港燈針對已參加「電費優惠計劃」的客戶，或經由社福機構及區議員轉介的有經濟困難家庭，每戶派發總值$200的現金券。計劃預計將惠及約10,000個家庭，具體派發詳情有待港燈官方公佈。

注意：上一輪電費紓緩計劃(2024-25)已於2025年底結束，2026 年新安排尚待公佈，但上一輪未用的紓緩金額可延續至2026年12月31日（或戶口結束前），繼續用以抵銷同一戶口的電費。

交通補貼

5. 公共交通費用補貼

由2025年6月1日起，公共交通費用補貼計劃的領取門檻已調升至$500，政府就超出$500的餘額提供1/3補貼，每月補貼上限維持$400。市民可於每月16日起，領取上一個月的補貼，領取方式維持不變，領取限期為3個月。

6. 九巴月票

九巴月票只需$834，電子月票附載於八達通內，有效期為30日，適用於逾450條九巴及龍運路線（包括聯營過海線九巴班次及通宵線等）。持票者每日可任搭10程指定巴士及2程B1口岸線，而月票亦涵蓋多項升級優惠，詳情請參閱九巴官方條款，月票亦同樣適用於上述「公共交通費用補貼計劃」。

7. 港鐵都會票

港鐵都會票售價為$460，即可在40日內於67個指定市區車站乘搭40程，平均每程僅需 $11.5，適合中長途過海的上班族。使用者須留意，車票需於購票當日起計作14日內首次使用。此外，使用都會票於尖沙咀及尖東站30分鐘內轉綫，不會被扣除額外車程。

進修/就業補貼

8. 持續進修基金

持續進修基金是為年滿18歲人士提供不設入息審查的進修資助，每人終身資助上限高達 $25,000。學員只需修畢指定課程，並達到70%出席率及50%評核成績（或課程特定要求），即可透過「職學戶互通」網上申領發還款項。資助計算方面，首$10,000資助額學員僅需承擔20%學費，其餘$15,000則承擔40%。

9. 展翅青年就業計劃

展翅青年就業計劃專為15至29歲、學歷在副學位或以下的青年而設，計劃提供由培訓至就業的一站式支援。學員完成為期一個月的工作實習，即可獲發放$8,000實習津貼。在職培訓期間，除有註冊社工提供就業指導外，學員報讀與工作相關的課程或考試，更可申請上限 $4,000 的費用發還。

詳情可到展翅青年就業計劃官方網站查詢

10. 僱員再培訓局課程

僱員再培訓局（ERB）為15歲或以上本港合資格人士提供多元化培訓，涵蓋就業掛鈎、技能提升及青年培訓等課程，幫助學員投入職場或增值技能。其中專為失業人士而設的「就業掛鈎課程」不僅費用全免，修讀7天或以上並符合資格者更可申領再培訓津貼，出席率達八成還獲就業轉介服務。至於非就業掛鈎課程，月入14,000元或以下者可申請豁免學費，月入介乎14,001元至22,000元人士亦享高額資助，讓打工人士亦能以低成本持續進修。

修畢僱員再培訓局或「展翅青年就業計劃」課程的合資格學員，只要出席率達80%或以上，即可申領每天$333的培訓津貼（以每日兩節、每節$166.5計算），實行邊進修邊獲津貼。

但「青年培育計劃」課程除外，津貼額為每天$167，學員同樣須符合出席率達80%或以上的規定，方可獲發津貼。

注意：學員不可同時申領「展翅青年就業計劃」及僱員再培訓局的津貼。

11.再就業津貼試行計劃

勞工處在2024年7月推出為期3年的「再就業津貼試行計劃」，鼓勵40歲或以上、並連續3個月或以上沒有從事獲酬工作的人士重返職場。合資格人士只要連續完成6個月全職工作，即可獲發最高1萬元津貼；若連續完成12個月工作則再多1萬元，全期合共最高可獲2萬元津貼，而兼職工作亦可獲半額資助。

詳情可致電計劃熱線：2116 0131 / 2397 7277 或到勞工處網站了解

12. 大灣區青年就業計劃

勞工處推出的「大灣區青年就業計劃」已恆常化，2026年度計劃現正展開，計劃鼓勵企業聘請及派駐29歲或以下、持有副學位或以上學歷的香港青年到內地城市工作。獲聘的大學畢業生薪酬更有保障，起薪點不得低於$18,000，並按市場薪酬水平聘用持有副學位的青年。

詳情可到勞工處就業互動服務官方網站查詢。

13. 學徒訓練計劃

為吸引年輕人入行並鼓勵持續進修，政府推出針對學徒的雙重津貼計劃。現職及新註冊學徒每月可獲$1,000「培訓津貼」，為期最長36個月，合共最高可獲$36,000補貼。此外，完成訓練的畢業學徒更可申請上限為$30,000的「畢業學徒進修津貼」。

詳情可到VTC職業訓練局官方網站查詢。

14. 海運及空運人才培訓基金

海運及空運人才培訓基金提供通用的進修與實習支援。合資格人士修讀指定課程及考試，可獲發還80%費用（上限$30,000）。而參與實習計劃者，政府更會資助每月$7,500的薪金津貼，為期最長3個月。當中以海運業的資助為例，透過「航海訓練獎勵計劃」由實習生晉升至高級船員，共四個階段的獎勵津貼總額更高達$363,000。

詳情可到運輸及物流局官方網站查詢。