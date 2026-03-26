面試攻略｜被問職涯空白期點答？專家拆解HR背後邏輯：非刻意刁難

求職面試本應是雙向選擇的過程，惟部分僱主在招聘過程中過度追問個人私隱，引發求職者不滿。近日有網民分享求職經歷，指應徵一份月薪僅$1.3萬至$1.4萬元的文職工作，尚未見工已被HR用電話面試半小時，更不斷追問履歷上的空白期原因，即使事主表明涉及白事及私人原因，對方仍鍥而不捨，令事主直言「想收佢皮多啲」。究竟面試時若HR提問為何有「空白期」，應徵者應該怎樣回答呢？我們就有關問題就向職場顧問Son姐請教。



Threads截圖

近日有網民在社交平台threads 發文，表示自己應徵一份月薪約$1.3萬至$1.4萬元的文職工作，未獲安排正式面試前，已收到人力資源部門的電話面試邀請，對方先用電話與他進行了長達半小時的考核，期間要求他以廣東話、英語及普通話回答情境題目，但當中令事主不滿的是，HR不斷追問履歷上的空白期原因，事主解釋那段時間不在香港，加上家中有白事需要處理，惟HR仍繼續追問「點解咁耐」，令事主感到被冒犯，「我覺得有啲Over咗」，最終直接回應「私人原因唔會覆」。

《和解在後》劇照

事主其後更在留言補充，自己經過這輪電話面試後，對方仍要求他再完成一個長達半小時的寫作測試，才有機會進入公司正式面試階段，直言「咁點解唔直接叫我上office搞」，更強調以這份文職工作的薪酬水平而言，只有$13K-$14K，招聘程序未免過於繁複，更表示「想收個HR皮多啲」。

帖文引發不少網民共鳴，有過來人分享類似經歷，指部分企業在招聘基層職位時，面試程序過於嚴苛，與職位薪酬不成正比，浪費求職者時間，「宜家好多工都要做written test，有啲FOR IQ/心理test，都理解。試過有份又中又英，整埋google問卷咁，由工作情景處境題，到management，到自我價值，人生方向，全部成12條起要答，真係痴線，唔知個以為自己見緊CEO位」、「好多公司都變態，要人工駁工，中間停左又質疑人，關工作能力咩事」、「13K文員仔要搞咁多嘢」、「浪費時間，未見過13-14k要咁多英文同written test。」、「我自己做咗文職咁多年，真心講文職見工真係好似查家宅咁」。

「辣媽CEO」的張慧敏（資料圖片）

《開罐OPENER》就藉此詢問了香港著名的獵頭公司創辦人兼CEO，被譽為「職場女王」及「辣媽CEO」的張慧敏（Alison Chang）（「Son 姐」），若求職時面對HR問空白期，應該如何回應。她表示HR追問空白期其實是依循公司程序辦事，即使這次不問，日後面試或其他環節亦會再被問及。

HR要排除空白期間涉及刑事紀錄或官非

她建議求職者遇到類似情況，可直接回答「屋企有白事，花咗一段時間調整狀態先投入職場」，可以多利用語言技巧，每個人處理悲傷的方式不同，每人所需要花的時間亦不同，無須過於介懷HR的追問。同樣地如果求職者被問到空白期的原因，Son姐建議可用調整自己的工作狀態為由，讓自己準備充足才進入職場，又或者在休息期間，學習了不同的技能或自我提升，一般公司都會接受這些理由。而HR追問空白期並非刻意為難，而是不排除求職者在空白期間涉及刑事紀錄或官非，公司需了解情況以判斷求職者是否適合崗位。

對於不少網民反映現時文職招聘程序過於繁複，即使基礎職位亦要進行大量寫作測試、智商或心理測驗，Son姐認為這反映HR不懂變通，只機械式跟隨公司程序，但覺得公司決定都無可厚非，公司以萬餘元聘請人手，無非是想找個幫手，若連這些繁瑣程序都無法應付，將來入職後處理日常瑣事或更感煩厭。對於職場新鮮人而言，不妨將這些測試視為汲取經驗的機會，藉此了解不同公司的面試文化。若求職者不認同這種文化，日後晉升至管理層時，大可自行取消這些不必要的環節。