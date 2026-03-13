零存整付｜月光族儲錢6間銀行利率一覽　一銀行存款年利率達2.8%

對於理財新手而言，最難的往往不是如何投資增值，而是如何持之以恆地養成儲蓄習慣，尤其對職場小薯來說，揾錢不多儲得又少，於是索性做月光族。其實，資本少的朋友仔可以考慮月供存款的「零存整付」計劃，這種儲蓄計劃門檻低、風險細，適合想為旅行、購物或應急資金等目標逐步累積資本的年輕人。《開罐OPENER》就為大家整合了六間銀行的「零存整付」年利率，可因應個人需要選擇合適的銀行開立戶口，為自己的理財目標踏出第一步。



《惡作劇之吻》劇照

什麼是「零存整付」？

「零存整付」的原理簡單直接，用戶根據個人財務狀況，自行選擇每月供款金額及供款期數，到期後一次過提取本金和利息。這種計劃的供款門檻極低，最低每月500元或每星期100元即可開戶，特別適合本金不多、想建立穩定儲蓄習慣的理財新手，例如學生或剛剛出社會工作的年輕人，不過如持有超過10萬元儲蓄的人士，則可考慮利息較高的定期存款。

《小女子》劇照

零存整付VS定期存款有什麼分別？

零存整付：供款期最少9個月，按月/按周存入預設額度的本金，到期時一次過提取本金及利息，適合開始本金較少的理財新手。

一般定存：存款期由7天至4年都有，將本金一次存入，到期時領回本金及利息，適合有一定本金，追求穩健理財回報的用戶。

零存整付VS定期存款利息差多少？

雖然零存整付利率通常不及定期存款，假設做一年零存整付儲蓄計劃為例，若選擇每月定額儲蓄3000元，年利率2厘計算，一年後最終預期所得本金有36,000元，可獲390元利息，本金加利息合計36,390元。雖然390元利息不算多, 但對月光族要的起心肝儲錢來說, 也是一個好開始，若以20元一杯咖啡計算，也夠你買到19杯咖啡，換句話慳到19杯咖啡的錢喇。

相比一般活期儲蓄只有0.001厘的微薄利息，零存整付仍能提供較好的回報。不過開始前就需注意，存整付的供款期一般由9個月起，提早提取存款或終止計劃或需繳付手續費。《開罐OPENER》就為大家整合了六間銀行的「零存整付」年利率，可因應個人需要選擇合適的銀行開立戶口，為自己的理財目標踏出第一步。

《信用詐欺師：運勢篇》劇照

1.富邦銀行

富邦銀行提供港元、人民幣、澳元、紐西蘭元及加元的零存整付儲蓄計劃，當中以人民幣的年利率最高，可達1.5厘，不過要存款期12個月或以上，每月最低要儲2,000元。港元存款方面，年利率0.7%，每月最低存款2,000元，存款期可選9、12、15、18、24、36或48個月。澳元、加元及紐西蘭元每月最低存款300元，存款期可選18、24、36或48個月，年利率0.3%至0.4%不等。。

富邦銀行網站截圖

利率詳情：

港元：0.7%

人民幣：1.45%；12個月或以上1.5%

澳元、加元 、紐西蘭元：0.3%；18／24個月0.35%；36／48個月0.4%

存款要求：

港元：每月最低存款2,000元，存款期可選9、12、15、18、24、36或48個月

人民幣：每月最低存款2,000元，存款期12個月或以上可享1.5%年利率

澳元、加元、紐西蘭元：每月最低存款300元，存款期可選18、24、36或48個月

2.交通銀行

交通銀行提供港元、人民幣及6種外幣，包括美元、澳元、紐元、加元、英鎊及歐羅的零存整付儲蓄計劃，當中以美元利率最高，兩年存款期可達1.65%。

港元存款每月最低500元，存款期可選1年至5年，年利率0.45%至0.5%不等；人民幣存款同樣每月最低500元，存款期1年至5年，年利率0.8%。美元及其他外幣每月最低存款原幣100元，存款期1年至5年，美元利率按年期分為1年1.5%、18個月1.6%、2年1.65%。

交通銀行網站截圖

利率詳情：

港元：0.45%，供款期4年或以上0.5%

人民幣：0.8%

美元：1年1.5%、18個月1.6%、2年1.65%

存款要求：

港元：每月最低存款500元，存款期可選1年、1年半、2年、3年、4年及5年

人民幣：每月最低存款500元，存款期可選1年、1年半、2年、3年、4年及5年

美元及其他外幣：每月最低存款原幣100元，存款期可選1年、1年半、2年、3年、4年及5年

3.工銀亞洲

工銀亞洲的零存整付計劃提供兩種利率選擇，客戶可選擇於開戶時鎖定利率，利率於存款期內維持不變；亦可選擇浮動利率（儲蓄存款利率加預定息差），後者按每日的存款結存計算利息，收益隨儲蓄存款利率變動。

港元存款每月最低800元，存款期可選6個月、12個月、18個月、24個月、36個月及60個月。該行提供定息及浮息兩種選擇，具體年利率需視乎客戶選擇的存款期及利率模式而定，詳情可親臨分行或致電客戶服務熱線查詢。

存款要求

港元：每月最低存款800元，存款期可選6個月、12個月、18個月、24個月、36個月及60個月

利率詳情

該行提供定息及浮息兩種利率選擇，具體年利率需視乎客戶選擇的存款期及利率模式而定，詳情可親臨分行或致電客戶服務熱線查詢。

4.招商永隆

招商永隆銀行的「萬利錢」零存整付儲蓄計劃提供港元存款選擇，供款期最長可達60個月，年利率最高1.5厘。港元存款每月最低500元，存款期可選12個月、18個月、24個月、36個月、48個月及60個月。利率方面，12個月及18個月為1%，24個月及36個月為1.2%，48個月及60個月則可享1.5厘年利率。

存款要求

港元：每月最低存款500元，存款期可選12個月、18個月、24個月、36個月、48個月及60個月

利率詳情：

12個月及18個月：1%

24個月及36個月：1.2%

48個月及60個月：1.5%

5.中銀香港

中銀香港的零存整付計劃提供港元、人民幣及多種外幣選擇，包括美元、澳元、紐元、歐羅、加元及英鎊，供款將於每個供款日從客戶指定的賬戶自動扣賬，方便快捷。

港元存款每月最低500元，存款期可選1年、15個月、18個月、2年、3年、4年及5年；人民幣存款每月最低500元，存款期12個月；指定外幣每月最低存款原幣100元，存款期12個月。不過中國銀行的網站未有列明各幣種的具體年利率，客戶需親臨分行或致電客戶服務熱線查詢最新利率詳情。

中國銀行網站截圖

存款要求

港元：每月最低存款500元，存款期可選1年、15個月、18個月、2年、3年、4年及5年

人民幣：每月最低存款500元，存款期12個月

指定外幣（美元、澳元、紐元、歐羅、加元及英鎊）：每月最低存款原幣100元，存款期12個月

利率詳情

該行網站未有列明各幣種的具體年利率，客戶需要親臨分行或致電客戶服務熱線查詢最新利率詳情。

6.大新銀行

大新銀行即日起至3月31日推出「夢想成真」儲蓄計劃，合資格客戶成功開立戶口並符合要求，可享特優年利率。利率方面，全新存款客戶成為指定理財戶口後可享2.8%，現有存款客戶升級至指定理財戶口可享2.5%，現有客戶則可享2.1%。存款期設有52星期或12個月兩種選擇，最低供款金額為每星期100港元或每月500港元，總存款金額上限為5萬港元。

大新銀行網站截圖

利率詳情：

全新存款客戶（成為VIP銀行服務、YOU Banking優易理財、Hello Kitty VIP銀行服務、Hello Kitty綜合理財戶口、Doraemon綜合理財戶口或i-Account綜合理財戶口客戶）：2.8%

現有存款客戶（成為上述指定理財戶口客戶）：2.5%

現有客戶：2.1%

存款要求：

存款期為52星期或12個月，最低固定供款金額為每星期100港元或每月500港元，總存款金額上限為5萬港元。