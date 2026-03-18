日本拉麵店新規定！進食時嚴禁一行為惹爭議 若犯禁將被拒絶加湯

在日本食拉麵其實有不少潛規則，例如食麵的速度要快，不可以噴香水，不可以分食等等，不過近日有日籍作家在社交平台發帖文表示，發現有日本拉麵店又訂定了新規則，若邊食麵邊滑手機，將「拒絕提供加湯服務」，帖文隨即惹來網民熱議。

「日本人的歐吉桑」FB截圖

為何食拉麵loop手機罪大惡極?

定居台灣的日籍作家「日本人的歐吉桑」，日前在其FB專頁分享，指日本某拉麵店老闆因不滿客人邊吃邊loop手機，所以決定取消這類客人的加湯服務惹來爭議。「歐吉桑」補充，雖然嚴格執行這規條的店鋪並不多，但確實也曾遇過；同時，他在帖文中也分享一張在東京拉麵店門外拍下的通告，通告上寫著若店外有人排隊，店內就禁止滑手機吃麵，不過公告上也寫明，若沒排隊等候客人時不在此限。

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歐吉桑分析，其實老闆此舉除希望客人可以專心享用美食、也希望加速翻枱，以免門外等待入座的人龍過長。不過他也笑說，「個人覺得吃麵時不滑手機，有點浪費時間的感覺。」

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網民反應兩極：加湯之後再開始滑手機

帖文引來不少網民熱烈討論，對於店家新店規睇法兩極，「尊重老闆」、「他有他的堅持，我有我的選擇」、「將心比心，後面有人排隊確實要吃快一點」、「也是可以等到加湯之後再開始滑手機」、「這種店不是個能好好享受的用餐環境」、「日本拉麵店的老闆個性真特別」、「有先說好，同意的人就進去吃，交由市場機制決定」、「想吃的就遵守，不想遵守的就不要吃」。

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《ラーメン大好き小泉さん》劇照

拉麵店潛規則多到離譜

其實在日本食拉麵向來有不少潛規則，當中最多人討論的就是二郎系拉麵派別。二郎系拉麵是近年日本最受歡迎的拉麵流派之一，湯底濃郁，並以粗麵為主。食客可以按喜好選擇蔬菜、大蒜和豬背脂等食材的份量。而二郎系的粉絲稱作「ジロリアン」（Jiro-rian），對二郎拉麵的狂熱就像追偶像一樣，每週可能最少吃兩三次，亦會特意去不同店舖「聖地巡遊」。

要成為合資格的Jiro-rian就一定要懂得一些不成文的規定。第一，吃的時候必須專心吃麵，若與人談話、玩手機就會遭人白眼。第二，雖然二郎系拉麵份量較多，但基本上要求15分鐘內就應該要吃完離開，而且必須全吃光；有不少二郎系中毒者還會將湯底全喝光。第三，在離開店舖之前也要將吃完的碗放回廚房的櫃臺，並抹乾淨檯面確認沒有湯跡才可以離開。