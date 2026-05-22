米芝蓮三星餐廳受訓美少女下海　女優結城希出道作完成八道料理

AV圈向來不缺話題新人，但近期由Moodyz推出的結城希（ゆうき希），卻憑藉截然不同的背景設定迅速引爆外界關注。她並非從偶像、模特兒或直播圈轉戰，而是曾在米芝蓮三星等級餐廳接受專業訓練的料理系美少女。



如此強烈的反差感，搭配甜美外型與火辣曲線，讓她尚未正式爆紅前，就已在業界掀起大量討論。

日本米芝蓮三星廚師美少女，結城希（ゆうき希）轉戰AV女優出道。（翻攝自X@NozomiYukiAct）

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「三星廚師美少女」結城希AV出道！

至於為何放棄米芝蓮餐廳工作、選擇踏入AV界？結城希坦率表示，原因其實很單純，就是因為自己對性愛抱有強烈興趣。而在出道作《MIDA-664》中，片商也特地安排她展現專業廚藝，從前菜、主餐到甜品，一口氣完成八道料理，展現遠超一般新人的實力。

不過，比起廚房中的細膩技巧，更讓觀眾震撼的，還是她在鏡頭前展露的E級火辣體態，以及毫無生澀感的色氣演出。官方甚至直接以「史上最色（史上最高にエロい）」形容她的表現，認為她兼具性感氛圍與高度投入感，是近年相當罕見的怪物級新人。

過去AV界有川越鈴子以料理技能打開知名度，如今又一位三星廚師美少女誕生，且迅速得到Moodyz專屬合約，被業界極度看好能成為發片機器，未來發展令人期待！

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