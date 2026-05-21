日本AV女優新木希空7月赴台參展　自曝最不良行為：夜闖學校愛愛

2026 TRE台北國際紅人展將在7月3日至5日於台北南港展覽館2館登場，日本鑽石級新人新木希空與有著空靈美少女新人「林芽依」的話題女優同框，確定赴台參展。



新木希空是知名片商S1繼成功打造瀨戶環奈後，再度採用「先寫真後AV」模式推出的新人。今年2月她於「周刊 FLASH」初登場，便以清純的形象打開知名度，更被外界形容為「像鑽石般的閃耀無法忽視」。

日本新人AV女優新木希空被外界形容為「像鑽石般的閃耀無法忽視」。（Instagram@araki_noa）

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她162厘米身高配上小動物般無辜的雙眼，與鄰家女孩的氣質，在市場上成功打造出屬於自己的一席之地。面對台灣粉絲熱烈討論其氣質神似知名Coser「伊織萌」，新木希空受寵若驚地表示：「雖然我不像伊織萌小姐那麼厲害，但這是一種稱讚，代表我有展現出自己的個性。」

這不僅是新木希空首度參與TRE台北國際紅人展，更是她人生第一次出國。她坦言目前內心充滿不安，「緊張感大於期待」。不過，在看過以往TRE的影片後，她非常期待見到熱情的台灣粉絲，並笑稱自己私底下其實很愛睡覺跟去迪士尼樂園，這次赴台也希望能大口品嚐台灣的知名料理。

台灣粉絲熱烈討論新木希空氣質神似知名Coser「伊織萌」（伊織萌twitter圖片）

配合此次萬楽攤位的主題「OneLove不良一族尋愛記」，新木希空分享自己做過最「不良」的事，竟是半夜跑進學校試膽做壞壞的事，且完全不後悔、覺得很好玩。她也為這次在攤位上的自己下了一個獨特的「不良」註解：「不討好別人、不隨波逐流、按照自己規則生活。」

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為了讓初次見面的台灣粉絲留下深刻印象，新木希空自信點出自己的三大魅力關鍵字：「笑容、腰身曲線、屁股」。她霸氣地向粉絲喊話，一定要來萬楽攤位找她的理由是：「我覺得自己可以提供比其他女生更讓人滿足的粉絲服務！」

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