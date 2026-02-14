F級「正妹實習醫生」拍AV！讀書壓力大想要解放：嘗試壞壞的感覺
撰文：COOL潮流生活網
AV界再添話題新星！這次出道的新人可不簡單，是目前仍就讀醫學院、並在某大學醫院實習中的白羽舞菜。學生與實習醫生的雙重身份一曝光，立刻引發熱議。
F級「實習醫生」正妹出道！原因竟是「從小到大都在讀書，壓力太大」
單眼皮的她有著耐看型的獨特氣場，加上細緻白皙的膚質，自帶乾淨又清新的氛圍；反差感更在於亮眼的F罩杯身形，理性菁英與感性曲線同時在線，存在感自然不容忽視。
看看「實習醫生」正妹白羽舞菜更多相片：
白羽舞菜也坦言，自己一路以來幾乎都埋首課業，近期又身處高壓的實習醫院生活，讓她開始想為人生按下「解放鍵」，嘗試不同以往的自己。也因此決定加入AV產業，並預計由片商E-Body正式出道。
片商方面更是給出高度評價，形容她就像尚未被現實磨損的白紙，氣質純粹、狀態自然。也有不少人注意到，這位年僅22歲的新星，不只頭腦聰明、外型亮眼，還帶著一種溫柔無邪的氛圍，這樣的反差，反而更讓人好奇她未來在作品中的表現。
