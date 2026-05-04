港漂入職1周被港人神級工作態度震撼　大讚上班不賣命:這才叫打工

香港生活節奏快、工作壓力大，「OT到天荒地老」對好多人來講已是家常便飯，但在外地人眼中，香港人的職場文化可能完全是另一回事。近日，一位來港工作僅一周的港漂在小紅書分享了職場趣聞，直言被香港人的下班速度震撼，帖文亦引起大批打工仔共鳴，紛紛揭露香港職場最真實的「收工潛規則」。



小紅書截圖

被港人準時收工所震撼

日前有港漂在小紅書以「第一次見識到香港人的工作態度」為題，發文表示「在香港上班第一周，最大的震撼不是忙，是準時下班。」還描述了辦公室每到放工時間的真實狀況，「六點零一分，同事已經收好包。沒人偷偷瞄領導，假裝敲鍵盤，大家像約好了一樣往電梯走」。

她感受到香港職場的超高效率並非為了無限量增加工作，而是為了個人空間 ，「原來這裡的效率是用來換生活的。工作的事，關電腦那一刻就翻篇了」。比起無意義的加班文化，香港打工仔「夠鐘即走」的灑脫讓她感嘆「突然覺得，這才叫打工，不叫賣命」。

網民揭職場潛規則

帖文一出，隨即引來大批網民留言，不少人笑指樓主見識的同事還不夠「地道」，「6:01都晚了，明明是5:59」、「我們提早落樓等夠鐘即刻拍卡走人」、「6點鐘一到...大廈等電梯落樓都等幾部....全部企滿晒」。更有資深打工仔分享精確時間表「17:45去廁所回來坐一陣，17:50去Pantry飲淡（啖）水，17:55收拾桌面，17:58 Out機，18:00直衝Lobby。千萬不要做壞規矩會好撈d」。

不過，也有留言指香港並非所有行業都能夠「準時收工」，很多時候也要看公司背景與行業性質。「大把中小企業是要加班的」、「5點半下班後又被領導叫去辦公室開個會，7點半能走算好，中資就是這麼toxic」。

另有網民感嘆「香港人都知道打工係賣時間而已」、「要幫自己爭取最大的時薪」。雖然金融、投行或部分中資企業仍存在加班現象，但對廣大打工仔來說，「夠鐘～撇」、「唔好做壞規矩」才是最高原則。