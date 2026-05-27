月薪$16,000行政職位吸8大碩士爭奪　HR揭符合條件也不錄用原因

現在不少高學歷畢業生為求職，甚至不惜放下身段，連基層職位也不放過。有網民近日發文表示，公司原本打算聘請副學士，卻收到不少碩士畢業生投來的CV。雖然高學歷畢業生為了求職不惜降低身段，但在某程度上反而成了被拒諸門外的理由。帖文隨即引來網民大呻授課式碩士含金量大減，更有人分享「高分低能」員工的職場奇聞，但亦有人持反對意見，直言大環境變差，無高學歷連面試門檻都跨不過！



（Threads截圖）

有網民在Threads發文表示「公司出份adv（廣告）請asso（副學士）做admin（行政文職）, 人工係16-20K港元」，怎料收到超過40個申請，其中還有碩士學位。翻查CV後發現畢業院校「由HKU（香港大學）到LU（嶺南大學）都有，8大碩士齊晒」，最後亦感嘆「大家唔好再讀碩士啦」。

樓主在留言區補充，現在每間大學每年碩士畢業生甚至比學士畢業生還要多，市場早已「嚴重供過於求，讀完最大作用係自high」。

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有網民感嘆現時碩士畢業生嚴重供過於求。（《IT狗2.0》劇照）

網民痛批職場「高分低能」現象

帖文引來不少打工仔強烈共鳴，許多網民直言現時的授課式碩士(Taught Master)含金量大不如前，認同「讀Master容易過讀Degree」、「full time讀一年就有master，收生人數可以冇上限」，只要肯交30至40萬港元學費就讀到，本質上只是「唔夠一年嘅高級興趣班」，與用錢買沙紙無異。

不少人也同意請人最看重工作與學習態度，而非學歷的說法，直言「高分低能讀幾多書都難搵工」。有網民表示公司也曾聘請過高學歷碩士，面試時雖然「背晒Excel formula」，做落卻發現對方「連filter都唔識用」。最誇張的是「lunch唔識買飯」，最終未夠一個月就被炒。也有其他網民分享親身經歷，曾面試一名不斷強調自己擁有雙學位的求職者，雖然學歷亮眼但缺乏經驗，且態度自大、「講嘢9588，問非所答」，最終公司寧願聘請一名IVE畢業、但勝在醒目有上進心的求職者。

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不少網民表示自己曾遇到過高分低能員工。（《IT狗2.0》劇照）

學歷太高反而成缺點？

有任職HR（人事部）的網民直言見到過度符合條件（Overqualify）的CV會選擇略過，因為「反正做唔長，唔好嘥大家時間，training cost（培訓成本）都係cost（成本）」。因此有網民提議搵工時可以用「隱瞞學歷」一招。不過也有反對聲音認為，現時大環境差，學歷依舊是跨進面試門檻的硬指標。正如網民所言「你唔讀碩士連見工機會都冇」，也不能盲目貶低學歷價值。

近年來全港各大院校的研究生畢業人數數量龐大，據自資專上教育委員會的最新數據顯示，「研究院修課課程」的總人數由2021/22學年的50,600人，激增至2024/25學年的73,000人，而「研究院研究課程」亦由15,000人遞增至19,500人。

以香港大學為例，在2024/2025學年，「修課式研究生」的畢業總人數為12,879人，「研究式研究生」的畢業總人數為845人，兩類研究生畢業總人數合計達13,724人。畢業生大軍不斷湧入就業市場，也令初級崗位的競爭變得前所未有地激烈。